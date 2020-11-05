منها 2 شهود.. الشروط المطلوبة لإتمام عقد الطلاق للمصريين في الخارج

قد تستحيل الحياة الزوجية بين زوجان مصريان بالخارج ويضطران للطلاق، وعليه قد يبحثان عن الأوراق المطلوبة لابرام عقد الطلاق لدى البعثة المصرية في أحد السفارات المصرية لدى الدولة المسافرين إليها.

وتقدم "الوطن" الأوراق والمستندات المطلوبة لإبرام عقد الطلاق على النحو التالي وفقا لوزارة الخارجية المصرية.

المستندات المطلوبة لإبرام عقود الطلاق لدى المصريين بالخارج

1- أصل عقد الزواج.

2- حضور الطرفين.

3- جوازات سفر الزوجين أو بطاقات الرقم القومي.

4- 2 شهود مصريين، وجوازات سفر سارية للشهود.

5- ملء النموذج.

6- سداد الرسوم المقررة.

أما عن المستندات المطلوبة لإثبات الزواج فهى كالتالي:

1- 4 صور شخصية للطرفين "الزوج والزوجة".

2- شهادة الميلاد الخاصة بالزوجين.

3- جواز السفر الخاص بكل منهما.

4- شهادة طبية تفيد بخلو الزوجين من الأمراض التي تعد مانعا قويا للزواج.

5- في حالة إذا كانت الزوجة مصرية يتم تقديم قيد فردي حديث إذا كانت عزباء، وعقد الطلاق إذا كانت مطلقة، وشهادة وفاة الزوج إذا كانت أرملة.

6- في حالة إذا كانت الزوجة أجنبية يجب إحضار شهادة توضح حالتها الاجتماعية للتأكد أنّه لا مانع من زواجها.

7- إحضار 2 شهود مصريين إضافة إلى جوازات السفر الخاصة بهم.

8- سداد الرسوم المقررة التي تتحدد وفق كل دولة.

الشروط المطلوبة لإثبات الزواج

- لا يجوز أن يزيد فرق السن عن 25 عاما.

- يشترط ألا يقل سن الزوجين عن 18 عاما.

- حضور الزوجين ولا يجوز توكيل أي منهم لآخر عنه.

- لا يصح زواج المجنون والمعتوه والسكران والمخدر والمكره .

- خلو الزوجين من الموانع الشرعية والقانونية.

وبالنسبة لزواج المصريين المسيحين بالخارج

لابد أن يقوم رجل الدين المختص ( الكاهن ) بالكنيسة باجراء الطقوس والصلاة الخاصة بذلك، وعليه فلا تقوم القنصلية بزواج المصريين المسيحيين بالخارج ، ولكنها تقوم بالتصادق علي وثائق زواجهم التي تمت عن طريق الكنيسة أو السلطات المحلية.