سيناتور سابق: بايدن لن يستطيع الاستمرار في السلطة لمدة طويلة

قال ريتشارد بلاك، سيناتور سابق عن ولاية فرجينيا، إن هناك مؤشرات أن الرئيس دونالد ترامب، وبطريقة جدية، كان يريد أن يترك الجيش الأمريكي في سوريا، ويسحب كل القوات من أفغانستان، ولكن البنتاجون ووزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية كانوا مصممين لمنعه من القيام بذلك.

وأضاف "بلاك"، خلال اتصال عبر الإنترنت ببرنامج "النبض الأمريكي"، المذاع على شاشة قناة "القاهرة والناس"، أن بوش الأب هاجم العراق في المرة الأولى دون أي تبرير فعلي، ثم جورج بوش قام بنفس الشيء مرة أخرى، كما أن باراك أوباما اعتدى على ليبيا وسوريا واليمن، وتسبب ذلك في معاناة شديدة لشعوب الشرق الأوسط ودمرت مجتمعات كبيرة من الناس.

وأبدى أمله أن يحظى "ترامب" بمستشارين جدد، ويراجع بشكل كامل وزارته، لافتا إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو هو أسوء الشخصيات في الإدارة، ويجب استبداله.

وبالنسبة لجو بايدن، أكد أن أي شخص يؤمن بعدم استطاعت المرشح الديمقراطي أن يظل رئيسا لمدة طويلة، وستتولى نائبته مكانه بسرعة، خاصة أنه يعاني بعض المشكلات في ذاكرته، لافتا إلى أنه استمع في مرحلة ما أن "بايدن" أبدى رغبته في الاعتداء على سوريا، وإذا فعل ذلك ستكون مسألة كارثية سياسية لمصر وكل الدول المعتدلة في الشرق الأوسط، كما ستكون كارثة للولايات المتحدة نفسها، وكان لنا مصلحة أن يستعيد السوق السوري عافيته، والجميع قلق من الحرب.

وأوضح أن الحرب في سوريا لم تكن تلقائية، ومن يؤمن بذلك ساذج، فالربيع العربي بأكمله كان عملية كبيرة استخباراتية تستهدف مصر وسوريا وليبيا وبلدان الشرق الأوسط، بالتنسيق بشكل جيدة مع الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والتركية والسعودية، والكثير من البلدان شاركت في خلق حرب وكسب بعض المصالح السياسية بطريقة أو بأخرى.

ووجه رسالة للرئيس الأمريكي المقبل سواء بايدن أو ترامب قائلا إنه يجب أن يدركوا أن سوريا هي رأس الحربة.