أديب عن تأهل الزمالك لنهائي إفريقيا: فريق المتعة والأحلام.. قادمون

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته البالغة بفوز نادي الزمالك على نظيرة الرجاء المغربي بأربع أهداف حتى الآن مقابل هدف وحيد، في المبارة التي تجرى حاليا في استاد القاهرة، والمؤهلة لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال "أديب"، خلال تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هو احنا ليلتنا بيضا ولا إيه، اوعى حاسب خد بالك قادموووووون، فريق موهوب، كل لاعيب حته مزيكا لواحده، فريق المتعة فريق الأحلام اوعى حاسب قادمووووون".

وواجه الزمالك الأندية المغربية في 20 مواجهة في مختلف المسابقات القارية، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل 5 مرات، وتعرض للهزيمة في 3 مناسبات، وسجل الفريق الأبيض 28 هدفًا فيما تلقت شباكه 13 هدفًا.

وواجه الفارس الأبيض الأندية المغربية 11 مرة، ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا، حقق خلالها الفريق 7 انتصارات، وتعادل مرتين وخسر مثلها، وسجل الفريق الأبيض 17 هدفًا وتلقت شباكه 8 أخرى.