محافظ الإسكندرية: 2 مليون متر مكعب أمطار سقطت على المحافظة في 3 ساعات

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن اليوم كان ثقيلاً على المحافظة بسبب غزارة مياه الأمطار التي سقطت على المحافظة، خلال ساعات فقط، موضحاً أنها فوق الطاقة الاستيعابية للمحافظة، خلال ثلاث ساعات إلا ربع سقط على 90% من أحياء المحافظة 2 مليون متر مكعب أمطار، مشيراً إلى الإسكندرية شهدت اليوم أول نوة حقيقة.

وأضاف "الشريف" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن المحافظة تمتلك إمكانيات عالية لمواجهة الأمطار، فضلاً عن البنية التحتية التي تساعد على صرف مياه الأمطار.

وتابع: "لدينا 105 ألف مطبق، و32 ألف شنيشة، و180 سيارة لشفط المياه.. سلوك المواطن بشكل عام أنى لو قمت بتنظيف هذه الشنايش بعد أيام هتتسد تانى بسبب كميات القمامة والزبالة".

"الري": عكارة مياه النيل ظاهرة صحية.. والأمطار مستمرة حتى الأحد المقبل

قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري والمشرف العام على مركز التنبؤات، إن الأمطار التي سقطت في الإسكندرية متوقع منذ أكثر من يومين، وهناك تحذيرات بالأمطار، وذلك نتيجة التقلبات الوقتية وشدة الرياح والوقت، وهو ما جعل الأمطار غزيرة في بعض المناطق، ولذلك الإسكندرية شهدت أمطارا غزيرة اليوم، ولكن هناك جاهزية من كافة مؤسسات الدولة لتلك الأمطار، لافتة إلى أن الأمطار مستمرة على الدلتا وعلى شمال البلاد حتى يوم الأحد المقبل.

وأضافت "السيد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه مصر نجحت في استيعاب المياه التي نزلت في المخرات المختلفة، ونزلت في النيل، ولذلك عكرت صفو المياه في النيل، لافتة إلى أن تعكير لون مياه النيل ظاهرة صحية بالنسبة للنيل، حيث إن تربة الدلتا والوادي تربة خصبة نتيجة طمي النيل الموجود بها، حيث إن العكارة تزول خلال يوم أو اثنين، وتعود المياه لطبيعتها من جديد.

وتابعت أنه من المعتاد عند سقوط أمطار على محافظات الصعيد والبحر الأحمر تكون غزيرة، لافتة إلى أن الأمطار التي تسقط على الجبال المرتفعة تتحول لسيول نتيجة تساقط المياه من على الجبال، موضحة أن السيول درجات، منها بكميات كبيرة والتي يمكن أن تسبب مشاكل، وهناك سيول عادية تستطيع الدولة التعامل معها من خلال مخرات السيول.

وطمأنت "السيد" المواطنين بشأن عكارة مياه النيل بشأن محطات الشرب والزراعة بصورة عامة، قائلة إن الدولة المصرية اتخذت إجراءات مهمة بشأن العكارة، ولا تصل مياه للمواطنين بها مشاكل، ويتم عمل اختبارات على نسبة العكارة في المياه.