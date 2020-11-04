أمطار شديدة بالمدن الساحلية ومتوسطة بباقي مدن البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، قبل قليل، أمطار بين متوسطة وشديدة، أغرقت الشوارع والميادين الرئيسية في معظم المدن بالمياه، وتسببت في ارتفاع نسبة الغياب بالمدارس والهيئات الحكومية، وأغلقت العديد من المحال التجارية أبوابها، بسبب موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

وشهدت المدن الساحلية إدكو ورشيد وكفر الدوار وأبو حمص هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة، مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وأعلنت إدارة بوغازي رشيد والمعدية حالة الطوارئ، وإغلاقهما أمام حركة الصيد والمراكب، ورفعت الوحدات المحلية درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة أي أزمات قد تحدث نتيجة الأمطار الشديدة.

فيما شهدت باقي المدن أمطار متوسطة إلى خفيفة، وعلى فترات متقطعة، ولم تتأثر حركة السير بالمركبات داخل هذه المدن، فيما اتخذت الوحدات المحلية هناك شئونها تحسباً لزيادة الأمطار.

من جانبها، حذرت الإدارة العامة للمرور بالبحيرة سائقي المركبات بأنواعها، من السرعة الزائدة على الطريقين الزراعي والدولي الساحلي، فيما رفعت مديرية الصحة درجة الاستعداد القصوى، تحسبا لوقوع أي حوادث بسبب الأمطار.

وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات جوية، مع الالتزام باستمرار عمل غُرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، على مدار 24 ساعة، لتلقي كافة البلاغات، وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات "الكهرباء - مياه الشرب"، ومسؤولي الطرق والكباري والحماية المدنية والإسعاف، على ضرورة الالتزام بإلغاء الإجازات واستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال تلك الفترة، وتجهيز المعدات اللازمة لمواجهة الظروف الطارئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة وبالمشاركة المجتمعية مع الشركات، لمواجهة تلك الظروف، ومتابعة جاهزية جميع المعدات.

وأصدر "آمنة" توجيهات بالتأكيد على جميع المدارس، بعدم تواجد التلاميذ خارج أسوار المدارس في أثناء اليوم الدراسي، ودخولهم الفصول فور وصولهم، والتنسيق مع الوحدات المحلية لرفع أية تراكمات للمياه داخل أسوار المدارس والشوارع المؤدية إليها، وأعلى أسطح المدارس والمباني الملحقة، وفصل التيار الكهربائي عن المدارس والمباني الملحقة، خلال الامطار الغزيرة.