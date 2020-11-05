حملات توعية لأصحاب العقارات المخالفة في السويس

شنت رئاسة حي عتاقة بمحافظة السويس برئاسة المحاسب وليد شوقي رئيس الحي، حملة توعية للمواطنين بشأن التصالح على المخالفات البناء، اليوم الأربعاء، في عدد المناطق الموجودة داخل نطاق الحي.

وضعت الحملة ملصقات على العقارات التي لم يتقدم مالكوها بطلب تصالح حتى تاريخه بمناطق السلام 2 والكبانون وقرية ساند بيتش والصفا، وذلك لتوعية المواطنين والتنبيه عليهم بأن آخر ميعاد للتقديم طلبات التصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 آخر شهر نوفمبر 2020، وأنه بعد انتهاء هذة الفترة سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين.

ومن جانبه قال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، إن جميع المراكز التكنولوجية بالأحياء ما زالت تواصل عملها في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة وخاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقي الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وذلك حتى 30 نوفمبر الجاري.

وأوضح المحافظ، أنه في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بتشجيع المواطنين والتيسير عليهم، فقد قدمت المحافظة كافة التسهيلات من خلال من خلال تخفيض 20% من قيمة سعر المتر في المخالفة تيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

وأشار إلى أنه يتم استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين بالمراكز على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية مهما كانت المستندات وإعطاء فترة لاستكمال المستندات المطلوبة خلال شهرين، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح وتقنين أوضاعهم.