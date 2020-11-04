التنمية المحلية: عدد طلبات التصالح بمخالفات البناء 2 مليون و260 ألفا

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث باسم الوزارة، إن الدولة تتخذ مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال الفترة الماضية، وستُنفذ هذه القرارات بمنتهى الحزم والحسم في المحافظات.

وأضاف "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية ديما عصمت، أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء ما يفوق 2 مليون و260 ألف طلب على مستوى المحافظات، لافتا إلى أن محافظة البحيرة ثم القليوبية والشرقية، إضافة للجيزة التي تحركت بشكل كبير الشهر الماضي، ثم القاهرة والدقهلية.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة إلى أن العدد الكبير لطلبات التصالح جاء بعد حزمة التسهيلات المقدمة والتي تم تقديمها على مدار الشهور الماضية، ومنذ 15 يوليو حتى الآن وصلت عدد طلبات التصالح مليون و800 ألف تقريبًا، لافتا إلى أنه سيتم إتاحة مراكز تكنولوجية لاستقبال راغبي التصالح، وضخ عمالة في الوحدات المحلية لتلقي الطلبات في الأحياء والمراكز التكنولوجية.

من ناحية أخرى، أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 5416 لسنة 2020 بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء في بعض أحياء العاصمة، بالنسبة لبعض الفئات، خاصة في الأحياء متوسطة الدخل، مراعاة للبعد الاجتماعي مع بقاء كل الأسعار الأخرى، تيسيرًا على المواطنين المتقدمين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة الماضية، استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة للتخفيف عن المواطنين، وتشجيعًا لهم على تقنين أوضاعهم والاستفادة من قانون التصالح.

وأوضح محافظ القاهرة أنه سيحسب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.