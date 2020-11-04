انتهاء تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية.. واشتعال جولة الإعادة بـ"الأولى"

انتهى المصريون بالخارج، أمس، من التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، التى تضم 13 محافظة أبرزها «القاهرة، المنوفية، كفر الشيخ، سيناء»، تمهيداً لإرسال بطاقات الاقتراع لمقار السفارات والبعثات الدبلوماسية، بالبريد السريع. فيما اشتعلت جولة الإعادة بالمرحلة الأولى سريعاً بعد ساعات من إعلان نتيجتها.

وتضم المرحلة الأولى لانتخابات النواب 14 محافظة هى «الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح»، بينما تضم محافظات المرحلة الثانية 13 محافظة هى «القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء».

وزيرة الهجرة: المواطنون حرصوا على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.. وسيتم إرسال المظاريف بحد أقصى 6 نوفمبر

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن «تصويت المصريين فى الخارج للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب انتهى، وسيتم إرسال المظاريف من 4 حتى 6 نوفمبر الجارى»، لافتة إلى أن «غرفة عمليات وزارة الهجرة، مستمرة حتى التاسعة من مساء اليوم للرد على كل تساؤلات واستفسارات المصريين بالخارج، مضيفة: «نرد على كل الاستفسارات ونحفز المواطنين بالخارج على المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى».

وأثنت «نبيلة» على دور رموز ورؤساء الجاليات المصرية بالخارج، لحث الناخبين على المشاركة خلال هذه المرحلة المحورية فى تاريخ الوطن، التى تتطلب من كل ناخب المشاركة فى رسم طبيعة المرحلة لاستكمال ما بدأته الدولة من خطوات نحو التنمية والتقدم، وتابعت أن المشاركة فى انتخابات مجلس النواب حق دستورى، وما قد لمسناه من تحرك المصريين بالخارج تجاه المشاركة فى الانتخابات البرلمانية فى مرحلتها الأولى، يعكس حرصهم على المشاركة فى تشكيل السلطة التشريعية، على الرغم من الظروف التى يمر بها العالم فى مواجهة فيروس كورونا.

وناشدت وزيرة الهجرة، المصريين بالخارج قائلة: «مش لازم ننتظر حتى غد لإرسال المظاريف، ولابد من إرسالها على الفور بمجرد الانتهاء من التصويت لمقر البعثات الدبلوماسية»، مضيفة: «الدولة لم تحرم المصريين بالخارج من المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية رغم جائحة كورونا، وجاءت هذه التجربة حرصاً على حماية أبناء الوطن بالخارج فى ظل انتشار فيروس كورونا واحتراماً للإجراءات الاحترازية فى كل دولة».

مرشحو الإعادة في بني سويف يتسابقون على لقاء العائلات.. وجولات وطرق أبواب

حتى الفجر

واشتعلت جولة الإعادة سريعاً بعد ساعات من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المرحلة الأولى، ففى بنى سويف كثف مرشحو جولة الإعادة فى دائرة «ببا» الجولات، وعقد لقاءات بكبار العائلات، فى محاولة لكسب تأييدهم وتوجيه العائلات للتصويت لصالحهم. والتقى المرشح المستقل حسين أبومسلم، عدداً من العائلات بقرى شرق النيل فى مركزى ببا والفشن، طالبهم بالمساندة والدعم الكامل له، كذلك المرشح المستقل طارق مجاور، الذى التقى عدداً من كبار العائلات بمركز الفشن.

منافسو حزبي "مستقبل وطن والشعب الجمهوري" يلتقون أهالي "الفشن"

فيما عقد مرشحو حزبى مستقبل وطن والشعب الجمهورى، لقاءً بأهالى مدينة الفشن فى إحدى قاعات الأفراح، على هامش احتفالية الفائزة بعضوية البرلمان ضمن «القائمة الوطنية من أجل مصر» النائبة عبير الحلوانى، التى أعلنت خلال الاحتفالية عن كامل مساندتها لمرشحى التحالف حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن والمرشح عن الدائرة، وطه أبوالناظر مرشح حزب مستقبل وطن، وأحمد على عباس مرشح حزب الشعب الجمهورى.

وفى المنيا، استمرت الجولات حتى مطلع الفجر يجريها 30 مرشحاً، بينهم 10 نواب حاليين، يتنافسون للفوز بـ16 مقعداً بالنظام الفردى داخل 5 دوائر انتخابية، حيث كثفوا جميعاً من دعايتهم التى ارتفعت وتيرتها خاصة بالقرى ذات الكتل التصويتية المرتفعة.

وبدأت الجولات من الصباح الباكر، وتستمر حتى منتصف الليل، للحشد والدعم، يركز فيها كل مرشح على اختيار أماكن له شعبية فيها، خاصة أن المنافسة مشتعلة بين الأحزاب الـ6 التى تخوض معركة الإعادة بـ20 مرشحاً، بينهم 9 عن مستقبل وطن، 4 عن الشعب الجمهوى، 3 عن الإصلاح والتنمية، 2 عن حماة الوطن، 1 عن الوفد، 1 عن المصرى الديمقراطى، و10 من المستقلين بينهم 4 فى دائرة أبوقرقاص.

وفى محافظة الدقهلية، التى بدأ تطبيق الصمت الانتخابى بها، بالتزامن مع بدء التصويت للمصريين بالخارج، اخترق أحد المرشحين الصمت، وهو محمد بسيونى، المرشح عن دائرة بندر المنصورة، حيث عقد لقاء انتخابياً داخل النادى الاجتماعى باستاد المنصورة الرياضى، مساء أمس الأول، بوجود عدد من الجمعية العمومية للاستاد، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأصدر مجلس إدارة الاستاد، بياناً، قال فيه: «ما حدث أمس داخل المركز من خرق للصمت الانتخابى، حيث يحظر القانون 140 لسنة 2020، نود أن نحيطكم علماً أن رئيس وغالبية أعضاء مجلس الإدارة يستنكرون ما حدث من خرق للقوانين، وكذلك تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، واكتفينا بالاحتفاظ بالحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوثيق ما حدث وعرضه على الجهات المختصة».

وأكد علاء الشربينى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أنه تم رصد تلك المخالفة وإحالة الموضوع للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، مشيراً إلى أن جميع الهيئات الرياضية والشبابية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وملتزمون بتعليمات الوزارة.