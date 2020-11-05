76 مستقلا يخوضون المنافسة على مقاعد النواب بدمياط أمام 12 حزبيا

يخوض 12 مرشحًا حزبيًا من أصل 88 مرشحا ومرشحة، الانتخابات البرلمانية بمحافظة دمياط في الدائرتين الأولى والثانية، حيث يخوض المنافسة بدائرة دمياط 40 مرشحًا ومرشحة بينهم 6 مرشحين عن أحزاب و48 مرشحًا يخوضون المعركة من بينهم 6 ممثلين عن أحزاب و42 مستقلين.

ودفع حزب مستقبل وطن بـ4 مرشحين، وهم: "أيمن يوسف رخا، محمد الماشطة عن دائرة دمياط ومجدي البساطي وسمير التلباني بدائرة كفر سعد".

فيما دفع حزب الشعب الجمهوري بكلا من: "محمد سامي سليمان بدائرة دمياط ومحمد قابيل البنا بدائرة كفرسعد"، بينما دفع حزب الوفد بكلا من "سامي بلح وعليوة السري ابن قرية البصارطة، والذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى"، فيما دفع حزب الحرية بكلا من: "عوض العلمي صياد لؤلؤ، خالد سعيد عقيد بالقوات المسلحة على المعاش.

ودفع حزب المصريين بـ"وليد عبد الهادي وعصام صبري بشتو" عن دائرة كفر سعد.

ويخوض الانتخابات البرلمانية 88 مرشحًا في محافظة دمياط، من بينهم 10 سيدات، وتعد تلك هى المرة الأولى التى تخوض فيها هذا العدد من السيدات سباق الترشح في المحافظة، 8 منهن عن الدائرة الأولى واثنتين عن الدائرة الثانية وجميعهن مستقلات.

ومن أبرز الوجوه المستقلة ضياء الدين داوود والدكتورة غادة صقر عضوا مجلس النواب بدائرة دمياط، والدكتور أبو المعاطي مصطفى عضو مجلس النواب بالدائرة الثانية، وكلا من "ضياء بصل ابن علي بصل البرلماني السابق وياسر أبو هندية نقيب المحامين، واللواء ماجد مؤمن مساعد مدير أمن دمياط سابقًا، ومسعود عبد النعيم ابن جمصة في دمياط.

ويعد أبرز المرشحين في دائرة كفر سعد كل من: "الدكتور جمال الزيني وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب سابقًا، وحسن عبد الوهاب عيسى نقيب الفلاحين، ومجدي حطب، والدكتور محمود نجيب مشعل نائب معهد أورام دمياط، والدكتور محمد الجيوشي ابن مدينة الروضة ومدير مستشفى الروضة، والدكتور عمرو شاهين ابن مدينة الزرقا ومدير المستشفى المركزي بها، وفاطمة توكل أصغر مرشحة بمحافظة دمياط.