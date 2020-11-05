افتتاح أول معمل مصري لاختبار ترشيد استهلاك المياه بميناء دمياط: تكلفته 390 مليونا

افتتح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارادت، يرافقه اللواء بحري وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط، معمل اختبار ترشيد استهلاك المياه وقدرة التحمل للخلاطات ومحابس المياه بميناء دمياط، وذلك تطبيقاً لرؤية الدولة في الحفاظ على الموارد المائية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء معامل مركزية بجميع الموانيء المحورية لسرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي لكل البضائع وقرارات رئيس مجلس الوزارء بذات الشأن، وكذلك حرص نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على تطوير كل المعامل بجميع الجهات التابعة للوزارة.

وأكّد "جابر"، حرص الهيئة على تطبيق أعلى معايير المواصفات الدوليه للحفاظ على الموارد المائية وحماية المستهلك المصري وإجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفه بدقة وجودة عالية في أقل وقت ممكن، مشيراً إلى أنَّ افتتاح هذا المعمل يعد استكمالاً لخطة تطوير كل المعامل الغذائية والكيميائية بالهيئة خلال 3 سنوات بتكلفة تصل إلى 390 مليون جنيه والتي صدّق عليها رئيس مجلس الوزراء عام 2018.

وقال إنَّ هذا المعمل يفحص جميع أنواع خلاطات المياه والصنابير والمحابس طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة والمواصفات العالمية، ويعد أول جهة في مصر تمتلك هذة الإمكانيات، لافتاً إلى أنَّه جار الاستعداد لافتتاح معمل آخر بميناء الدخيلة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأشار إلى حرص الهيئة على ضمان الاعتراف الدولي الكامل بالشهادات الصادرة من المعامل التابعه لها بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة تواجد المنتجات المصرية عالمياً، إضافه إلي حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات وتوفير منتجات ذات جودة عالية بالأسواق.