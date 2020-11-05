تشكيل لجان للتفتيش على تطبيق إجراءات كورونا الوقائية بكفر الشيخ

قال اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، إنه تم تشديد الإجراءات الاحترازية والصحية تحسبًا للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وتحديدًا في أماكن التجمعات المعتادة مثل مواقف النقل الجماعي والمستشفيات والمدارس وداخل المركبات المخصصة للنقل، مشددًا على ارتداء الكمامات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الاجراءات الاحترازية يتم تطبيقها بشدة منذ بداية العام الدراسي الجديد، وخاصة في المدارس الابتدائية والإعدادية والجامعات، مؤكدًا على وجود لجان للمرور والتفتيش لمتابعة الأمر.

ولفت محافظ كفر الشيخ، إلى أنه تم التشديد على المنافذ بين المحافظات الأخرى ومحافظة كفر الشيخ، ويتم رش وتعقيم المركبات الوافدة، مشددًا على أنه حتى الآن لايوجد تصاعد في الإصابات بالمحافظة، فالمعدل الموجود "طبيعي".

وأوضح "نورالدين"، أن المحافظة بدأت الدخول في الأجواء الشتوية من تساقط أمطار وانخفاض درجات الحرارة، وهي مؤشرات للإصابات الطبيعية للأنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك ردع للمخالفين وغير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه على المواطن أن يلتزم بالإجراءات الوقاية من تلقاء نفسه، دون انتظار تنبيهات الدولة، لحمايته وأسرته من التعرض للفيروس.

وفي سياق آخر، أشار اللواء جمال نورالدين، إلى أن جامعة كفر الشيخ هي الأحدث في الجمهورية ولكنها تأخذ رعاية من الدولة وبها كليات متميزة تخدم المجتمع، بالإضافة إلى كلية الطب والتمريض والصيدلة.