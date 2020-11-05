رياح شديدة محملة بالأتربة تضرب شمال سيناء

انخفضت درجة الحرارة بمدن وقرى شمال سيناء بشكل كبير منذ فجر اليوم، حيث هبت رياح شديدة على معظم الانحاء تزيد سرعتها من حين لآخر محملة بالأتربة في المناطق الصحراوية والساحلية.

أعلنت أقسام الطوارئ والمتابعة بديوان عام المحافظة رفع درجة الاستعداد لأعلى معدلاتها، تحسبا لوقوع رياح أخرى شديدة أو سقوط أمطار غزيرة، ما قد يؤدي إلى تسبب خسائر على المستوى المادي بالطرق السريعة أو حوادث سير.

من جهته طالب ديوان عام المحافظة رؤساء المدن والقرى والمدريات متابعة حالة الطقس أول بأول وكتابة تقارير لحظية بالتطورات، والإبلاغ عن أي خسائر أو إصابات فورا لمركز العمليات بالمحافظة.

قال العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس ومدينة العريش، إن المجلس بجميع أقسامة في حالة انعقاد كامل لمتابعة التطورات، مؤكدا عدم حدوث خسائر وأن الأجهزة التنفيذية بالمجلس بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي جاهزة تماما لمواجهة الأمطار حال سقوطها بعمليات الشفط والسحب لمياه الأمطار الراكدة بنهر الطريق حتى لا تعوق حركة السير، باستثناء تركيب بيارات في مناطق أخرى شهدت تراكم للمياه الشتاء الماضي.

وفي مدينة الشيخ زويد انقطع التيار الكهربائى بشكل متكرر في وسط المدينة، حيث تحدث عمليات الانقطاع عند ملامسة الأسلاك بعضها البعض بسبب الرياح، ويتم مراجعتها وتشغيل التيار الكهربائي مجددا.