"جامعة الوادي": قد نخفض الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بسبب عدم الالتزام

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن مستشفيات الجامعة حريصة على تقديم أفضل الخدمات العلاجية لأهالينا في الصعيد، باعتبار أن الرعاية الصحية أحد أهم حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن الجامعة تبذل قصارى جهدها لتطوير المنظومة الصحية، بما يلبي احتياجات المرضى لتخفيف العبء عن كاهلهم من مشقة الانتقال لمحافظات أخرى؛ لتلقى العلاج.

وقال "غرباوي" إن الجامعة تابعت باهتمام بالغ، أحد الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول التزاحم بأحد العيادات الخارجية التابعة لمستشفيات قنا الجامعية، مشيرا إلى أن ذلك المظهر يحدث بسبب عدم التزام بعض المواطنين بالتعليمات والإرشادات الخاصة بارتداء الواقيات الشخصية والتباعد الاجتماعي، بالاندفاع نحو منافذ تقديم الخدمة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المستشفيات الجامعية تحاول جاهدة إتاحة جميع خدماتها الطبية لأكبر عدد من الجمهور، بالرغم من الظروف الصحية الحالية التي تشهدها البلاد، جراء تفشي جائحة كورونا، موضوحا: "لم نلجأ لاتخاذ القرار الأسهل بتخفيض عدد المستفيدين من تلك الخدمات، وهو القرار الذي قد نضطر آسفين إلى اتخاذه في ظل استمرار تلك الحالة من عدم الانضباط من بعض المواطنين، في إطار الحرص على سلامتهم والطواقم الطبية".

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي، أن أحد المواطنين أشار خلال الفيديو إلى وجود حالات لبيع تذاكر العيادات الخارجية خارج المنافذ المخصصة لذلك، بأسعار أزيد من المقررة، وهذا غير صحيح؛ إذ أن إدارة المستشفيات الجامعية لم تتلق حتى الآن أي شكوى رسمية بذلك، مشددا على أن إدارة المستشفيات الجامعية حريصة كل الحرص على المتابعة والرصد الميداني لأي مظهر من استغلال المواطنين، متابعا: "وعليه نطالب أي مواطن سرعة التوجه بشكوى رسمية لدى إدارة خدمة المواطنين بالمستشفيات الجامعية، فور حدوث أي واقعة تقصير بحقهم أو استغلال لهم، وسيتم بحث الشكوى وفحصها بأقصى سرعة ممكنة، ولن نتوانى عن تطبيق أقصى عقوبة على المخالفين في حالة ثبوت الواقعة".