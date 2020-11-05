السكة الحديد عن سبب تأخير القطارات: نطور المزلقانات والإشارات

كشف مصدر بهيئة السكك الحديدية، أسباب شكوى بعض المواطنين خلال الـ3 أيام الماضية من تأخر حركة القطارات، وبطء حركة القطارات في حين أخر.

وقال المصدر لـ"الوطن"، إن هناك حاليا خطة التطوير المعمول بها حاليا من تجديد السكة وكذلك تطوير الإشارات باستبدال الإشارات الميكانيكية بأخرى إلكترونية فضلًا عن تطوير المزلقانات، وقد تتسبب بعض أعمال التطوير في تعطيل الحركة جزئيًا بشكل عام، لكن الأزمة الأخيرة التى اشتكى منها الركاب لها وضع أخر.

وتابع: "ما حدث من تعطل خلال الأيام الماضية، جاء بسبب اعتراض العاملين في الهيئة على بعض الأمور، منها لائحة الجزاءات الداخلية بالهيئة، فضلا عن الأحكام التي صدرت مؤخرا ضد بعض السائقين المتهمين في قضايا، مما أثار غضبهم بحسب وجهة نظرهم وقرروا تعطيل الحركة"، مما دفع وزير النقل للاجتماع بقيادات النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد بحضور رئيس هيئة السكك الحديدية.

وبحث وزير النقل، مساء أمس، مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور أعضاء النقابة العامة للسكك الحديدية وعدد من قائدي القطارات وذلك لبحث أسباب تأخيرات القطارات خلال الساعات الماضية على خطوط السكك الحديدية.

وزير النقل: تحسن ملحوظ في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب

بدأ الاجتماع بتأكيد الوزير على أهمية الدور الخدمي والهام الذي تقوم به السكك الحديدية في حركة تنقل المواطنين عبر المحافظات وهو ما يحمل كل العاملين بالسكة الحديد مسئولية كبيرة في خدمة المواطن المصري.

وأشار إلى أنه منذ بدء خطة التطوير الشاملة للسكة الحديد وبدء تحديث أسطولها من الجرارت والعربات وتشغيل القطارات الجديدة والذي أدى إلى حدوث تحسن ملحوظ في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب شعر به المواطن على أرض الواقع وهو ما يجب معه أن تستمر الهيئة في تقديم أعلى مستويات الخدمة للركاب.

وشدد الوزير على ضرورة الحفاظ على هذه المستويات المميزة من الخدمة المقدمة للركاب والتي تبدأ من انتظام مواعيد قيام ووصول القطاراتثم استعرض الوزير كافة الأسباب التي أدت إلى هذه التأخيرات والتي كان لها تأثيراً سلبياً على جمهور الركاب.