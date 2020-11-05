تعرف على الشروط المطلوبة للتقدم لوظائف بنك أبوظبي الأول

أعلن بنك أبوظبي الأول حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك في القاهرة، وتستعرض الوطن تفاصيل وشروط التقدم للوظائف، وفقا لما ورد في الحساب الرسمي للبنك على موقع "لينكد إن"، والتي جاءت كما يلي:

وظائف بنك أبو ظبي الأول الشاغرة

Senior Officer, HSE

واشترط بنك أبو ظبي الأول عدد من البنود يجب توافرها في المتقدم للوظيفة كما يلي:

- الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل.

- الخبرة من 3 حتى 5 سنوات في مجال العمل.

- القدرة على العمل تحت ضغط.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

IT Technical Analyst /Systems Administrator

حدد بنك أبو ظبي الأول شروط يجب توافرها في المتقدمين للوظيفة على النحو التالي:

- التخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل.

- الخبرة 3 سنوات على الأقل في مجال العمل.

- إجادة مهارات التواصل.

Technical Analyst

ووضع بنك أبو ظبي الأول عدة شروط للتقدم للوظيفة، أبرزها ما يلي:

- يشترط الخبرة 3 سنوات على الأقل في مجال العمل.

- إجادة مهارات التواصل

- التخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل.

طريقة التقدم لوظائف بنك أبو ظبي الأول الشاغرة

ويمكن التقدم للوظائف المطلوبة في بنك أبو ظبي الأول، عن طريق الدخول إلى الحساب الرسمي للبنك على موقع "لينكد إن"، وتسجيل التقدم للوظيفة عليه.

نصائح للمتقدمين لوظائف بنك أبو ظبي الأول عند المقابلة الشخصية

وقدّم خبير التوظيف محمد صادق، نصائح لإجراء المقابلة الشخصية، في حديث سابق له لـ"الوطن"، أبرزها جمع أكبر معلومات عن البنك ومحاولة الوصول للأشخاص المتقدمين للوظيفة، ومعرفة إذا كانوا يعملون بها لفترة زمنية طويلة أم قصيرة، لمعرفة مدى ارتياحهم للعمل بها، كما نصح خبير التوظيف، المتقدمين بعدم الرد على سؤال يوجهه المحاور بإجابة لا يعرفها أو يتظاهر بعلمه عن الأمر.