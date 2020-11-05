لسلامتك.. نصائح لتجنب عدوى كورونا والطقس السيئ في التصويت بالانتخابات

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء التصويت للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، والتي تبدأ صباح يوم السبت وتستمر حتى التاسعة مساء من يوم الأحد، ومع بدء تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا، والتوقعات حول موجة من تقلبات الطقس وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، عدد من النصائح التي يجب اتباعها عند الذهاب للتصويت، لتجنب الازدحام وتجنب خطورة تقلبات الطقس، كالتالي:

نصائح الصحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا خلال التصويت

قدمت وزارة الصحة والسكان عدد من النصائح للمواطنين، والتي يجب اتباعها عند الذهاب للتصويت في الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، وتتمثل في الآتي:

نصائح لتجنب العدوى

- ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها في الازدحام.

- يجب ارتداء الماسك الطبي، وبالطريقة الصحيحة، وعدم نزعه خلال فترة التواجد في الطابور وداخل اللجان الانتخابية.

- الحرص على تعقيم اليدين باستمرار خلال فترة التصويت، مع تجنب لمس المسطحات قدر الإمكان.

- ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، والتي تتم وفق إشارات يتم تحديدها على الأرض لتوجيه الناخبين.

نصائح لتفادي خطر الأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة يومي السبت والأحد، وتستعرض "الوطن" عدد من النصائح التي وجهتها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ، كالتالي:

- عليك فحص الإطارات الخاصة بسيارتك، والتأكد من أنها غير مستهلكة حتى تتجنب عدم ثبات السيارة في أثناء القيادة.

- ضاعف مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- احرص على عدم تكون بخار المياه على زجاج السيارة الأمامي، من خلال فتح النوافذ أو تشغيل مكيف الهواء في حال تجمع البخار على الزجاج.

- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل، حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

- في حالة سقوط أمطار غزيرة، يجب أن تقليل سرعة السيارة، فسقوط الأمطار قد يتسبب في أخذ وقت طويل حتى تستطيع تعديل سرعة السيارة مرة أخرى.

- حاول أن تبقى في وسط الطريق، لأن الأمطار تتجمع أكثر على جانبي الطريق.

- تحكم في عجلة القيادة جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا، مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

- تأكد من سلامة "مسَّاحات" المطر الموجودة في السيارة.

- تحقق من أن المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية تعمل على نحو سليم أثناء القيادة وإبقائها تعمل حتى في النهار.

- حافظ على ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة.

وعند وجود أعطال أو حوادث يرجي الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.