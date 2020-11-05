ضبط 62 طن تنر وسبرتو ونفط ميثانول بمصنع لإنتاج المواد الكيميائية بدون ترخيص 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية والغش التجارى والتلاعب بالسلع.. فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص (مدير مصنع لإنتاج وتعبئة المواد الكيميائية "سبرتو- تنر" بدون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة).. من خلال القيام بأعمال الإنتاج والتصنيع من مستلزمات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وطرحها للبيع للمواطنين مسبباً أضرار جسيمة بصحة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المذكور.. وبتفتيش المصنع عُثر على إجمالى مضبوطات وزنت (62 طنا و488 كيلوجرام "تنر، سبرتو أحمر وأبيض، نفط ميثانول").. منتج نهائى من خامات رديئة وغير صالحة للاستخدام الآدمى ومجهولة المصدر وغير مسجلة.بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.