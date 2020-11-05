لامبورغيني تطلق مجموعة ألوان جديدة لسيارة "هوراكان إيفو" 2021

أعلنت "أوتوموبيلي لامبورغيني" مجموعتها "هوراكان إيفو فلو كابسيول" التي تمثّل تشكيلة جديدة من الألوان الفاتحة والجريئة للسيارة الرياضية الفائقة بمحرّك V10، بحيث تتألّق عبر طلاء خارجي غير لامع مع ألوان داخلية وخيارات تجهيزات مكمّلة.

وتتبنى سيارة "هوراكان إيفو فلو"، المستوحاة من تقاليد الألوان الحيوية التي تعزز الخطوط والأشكال الرائعة لطرازات "لامبورغيني"، نمطًا خارجيًا ملفتًا من الألوان الثنائية التي تعكس ديناميكية السيارة وتعزز حضورها القوى على الطريق.

وتتوفر خمسة أنماط جمع بين الألوان الخارجية والداخلية هي Verde Shock الأخضر، Arancio Livrea البرتقالي، Celeste Fedra الأزرق، Arancio Dac البرتقالي وGiallo Clarus الأصفر، وهي تجتمع مع السقف والمصد الأمامي والحواف الجانبية باللون الأسود غير اللامع.

يتم إبراز التفاصيل ضمن المكوّنات السوداء الداكنة بالألوان الساطعة الجديدة، مثل الخط الملون على المرايا الجناحية السوداء والخطوط العمودية الملوَّنة على الناشرة الهوائية الخلفية، مما يمنح السيارة شخصية رياضية وفي الوقت ذاته جذّابة.

وفي المقصورة الداخلية السوداء بالكامل، تشكل المقاعد الرياضية الجديدة خيارًا بديلاً للمقاعد القياسية المريحة، بخامة ألكانتارا الفاخرة أو الجلد أحادي اللون مع تجهيزات Evo Sportivo الرياضية.

أما غطاء رز التشغيل والإيقاف ودرع "لامبورغيني" المطرَّز على مسند الرأس فيتألقان بلمسة نهائية من إحدى الألوان الساطعة الخمسة الجديدة التي تتماشى مع الألوان الخارجية.

والنتيجة هي تفاعل عالي التقنية من العناصر المتعاكسة، مما يطلق عنان إمكانيات التعبير، لدى الأشخاص الذين يمتلكون جرأة التفرّد عبر قطعة فنية أنيقة ومفعَمة بالحيوية للطرقات.

تتوفر باقة "هوراكان إيفو فلو كابسيول" على سيارة "هوراكان إيفو" (Huracán EVO) للعام2021.

وتحتوي السيارة على محرك 10 سلندر سعة 5.2 سي سي بقوة 610 حصان وعزم أقصى 560 نيوتن. متر، وتتسارع السية من السكون لسرعة 100 كم في 3.5 ثانية وأقصى سرعة للسيارة 324 كم/ساعة.