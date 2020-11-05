"القومي للترجمة" ينعى المترجم رؤوف وصفي

نعى المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، المترجم رؤوف وصفي، في بيان صحفي جاء فيه: ننعى ببالغ الحزن الكاتب والمترجم العربي الكبير رؤوف وصفي (1939-2020)، رائد تبسيط العلوم في العالم العربي، والذى رحل أمس عن عمر ناهز 81 عاما.

ويتقدم المركز بخالص التعازي إلى أسرته وقرائه وتلامذته، في رحيله عن عالمنا تاركًا للأمة العربية تاريخًا طويلا وإرثا من الأعمال القيمة التي قدمها للقارئ المصري والعربي.

تسلم الدكتور رؤوف وصفي جائزة الترجمة العلمية عن ترجمته لكتاب "رؤية نانونية" من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم في احتفالية يوم المترجم التي أقامها المركز القومي للترجمة في الخامس عشر أكتوبر الماضي.

ويعد "وصفي" أحد أعمدة تأليف الكتب العلمية وترجمتها في العالم العربي ومن أبرز الكتاب الذين أخذوا على عاتقهم تبسيط العلوم للقارئ باللغة العربية.عمل الراحل بالتدريس بجامعات مصر والعراق والكويت، ورأس تحرير سلسلة الكتاب الشهري (الثقافة العلمية للشباب) الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة المصرية، وقام بتأليف عددًا كبيرًا من الأعمال وترجمتها منها: "الكون والثقوب السوداء"، "الانسان الاّلي: الروبوت"،"كوكب الأرض"، "الخيال العلمي: يروض المستقبل ويبشر بالسيطرة عليه"، "رحلة في فيزياء المادة والكون ".

صدرت له عن المركز القومي للترجمة مجموعة كبيرة من الأعمال :"ثلاث رؤى للمستقبل:أدب الخيال العلمي الأمريكي والبريطاني والروسي"،"حرب العوالم"،"الرجل الخفي"،"بشر كالأرباب"،"القصص القصيرة الكاملة لهربرت جورج ويلز،"الجانب المظلم للكون "، "القصص القصيرة لراي برادبوري"،"استشراف المستقبل:ثورة التكنولوجيا النانونية" و "رؤية نانونية". كذلك فإن له تجربة منفردة ومتميزة في كتابة قصص للشباب عبر سلسلة روايات مصرية للجيب وهي سلسلة "نوڤا" والتي تعد من أقوى سلاسل الخيال العلمي في العالم العربي واستهدف بها الناشئة والشباب،

كما شارك د. رؤوف وصفي في الكتابة للطفل عبر عدد من مجلات الأطفال العربية أبرزها مجلة "ماجد" من خلال سلسلة «طريقك إلى النجاح» التي قدم من خلالها أفكارا عملية للتنمية الذاتية وعُني فيها بتحفيز وعي القاريء الشاب الخيال العلمي.

ترجمت بعض قصصه من الخيال العلمي إلى الايطالية، وحصل على جائزة أفضل كاتب علمي من مؤسسة هانز زايدل الألمانية و أيضًا جائزة تبسيط العلوم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتوج مساره الترجمي المتميز بفوزه بجائزة الترجمة العلمية من المركز القومي للترجمة.