رئيس "كيان إيجيبت": لن نتعامل مع تجار وموزعي "الأوفر برايس"

قال كريم نجار رئيس مجلس إدارة كيان إيجيبت، وكيل سكودا وسيات في مصر، إن ظاهرة الـ"أوفر برايس" يجب على الجميع التصدي لها، وأن شركة كيان قامت بتوجيه تحذير شديد اللهجة لجميع الموزعين بعدم البيع بأسعار أعلى من سعر الوكيل "أوفر برايس" ، ومن سيثبت عليه التلاعب في الأسعار سنقوم بوقف التعامل معه تماما.

وناشد "نجار" المستهلك المصري، عدم الانسياق وراء هذه الظاهرة السيئة، والحجز والانتظار قليلا ليستلم سيارته بالسعر الرسمي لدى الوكيل.

وأضاف نتواصل بشكل دائم مع المصنع لتوفير احتياجاتنا من السيارات بالأسعار الطبيعية، رغم صعوبة ما يواجهه العالم من تبعات جائحة كورونا، وأن بعض مصانع مكونات الإنتاج تعثرت في إمداد المصنع، وهو ما يؤثر بالطبع على الإنتاج ومن ثم على حصص الوكلاء على مستوى العالم.

وكان قد قال رأفت مسروجه خبير السيارات والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أمك" لـ"الوطن"، إن "الأوفر برايس" ظهر على عدة طرز موديل 2021 إلى 40 ألف جنيه كزيادة عن السعر الرسمي للسيارة يتم وضعه من قبل الموزع أو الوكيل على المستهلك لاستلام السيارة في أسرع وقت دون الانتظار ضمن القائمة من العملاء بسبب نقص في الكمية من هذا الطراز، كما تفاوتت الزيادات باختلاف الطراز والفئات السعرية وكمية الطلب، وخلال الآونة الأخيرة كانت بمثابة الفترة الأكثر في تاريخ ظهور تلك الظاهرة بقطاع السيارات ارتفاعًا للقيمة السعرية المحددة على الطرز.

ومن جانبه، قال "مسروجة"، إن ظاهرة "الأوفر برايس" خلال الفترة الأخيرة خرجت من نطاق التجارة وأصبحت في نوعًا من المزادات، يفرضه المستهلك بسبب إقدامه على شراء طراز معين بالسوق المحلية أسرع من قائمة العملاء المنتظرين لقلة المطروح من الطراز داخل السوق، دون مبالاة للزيادة السعرية التي يفرضها الموزع أو الوكيل على السعر الرسمي للطراز، الأمر الذي يعد خطأ بالمقام الأول من قبل المستهلك.