التعليم: إجازة يومي السبت والأحد للمدارس المعتمدة كلجان انتخابية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن الموقف النهائي لحضور المدارس في المحافظات التي تقام فيها المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، المقررة خلال يومي السبت والأحد المقبلين.

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه وفقا للقرار الصادر من وزارة التنمية المحلية والذي جرى تعميمه على المحافظات، تقرر منح المدرسة التي تحولت إلى مقر انتخابي أجازة خلال يومي السبت والأحد سواء للطلاب أو العاملين او الموظفين أو المدرسين، وذلك بسبب إجراء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأكد المصدر، لـ"الوطن"، أن قرار الإجازة يومي السبت والأحد المقبلين يسري على المدارس التي تحولت لمقار انتخابية فقط، أما في حال تواجد مدارس لم يتم اعتبارها لجانا انتخابية فالدراسة تنتظم بها يومي السبت والأحد، وباقي المحافظات التي لا تجري فيها انتخابات تستمر فيها الدراسة أيضا بشكل منتظم، حيث تجري انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهي "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وأضاف المصدر، أن العملية التعليمية فى المدارس سارت بشكل منتظم ومنضبط فى أول ثلاثة أسابيع من بدء العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن جميع المدارس تطبق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس وتطهير الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية ودورات المياه، لمنع انتشار الفيروس، وحفاظا على أرواح وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ونوه المصدر بأن هناك التزاما واضحا من جميع أعضاء هيئة التدريس والتلاميذ بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس، للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يوجد أي أزمات تؤثر على سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

ومن جهته، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن غرفة عمليات وإدارة الأزمات في الوزارة أتمت استعداداتها، وانتهت من التأكيد على اكتمال كافة التجهيزات الخاصة بالانتخابات في محافظات المرحلة الثانية.

وكشف "شعراوي" عن التنسيق المستمر بين غرفة العمليات بالوزارة وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، للتأكد من الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بتجهيز المقار الانتخابية وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين، وتوفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت، وكذا تعقيم وتطهير اللجان والتزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بالأصوات، للحد من انتشار فيروس كورونا.