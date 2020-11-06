فرحة أهالي حلايب وشلاتين بالأمطار: حولت الصحراء لمراعٍ خضراء

ينتظر أهالي حلايب وشلاتين، هطول الأمطار في موسم الخريف ومع بداية موسم الشتاء من كل عام، حيث تمتلئ الأودية بالمياه لتشبه الأنهار والبحيرات وتتحول الصحاري إلى مراعي خضراء، ويظهر العشب الأخضر الذي يستخدم في رعي الإبل والأغنام مصدر رزقهم الوحيد.

وسادت حالة من الفرحة بين أهالي حلايب وشلاتين وسكان الأودية والتجمعات البدوية بصحاري جنوب البحر الأحمر، بسقوط الأمطار ومياه السيول مع بداية فصل الخريف، حيث ملئت مياه السيول عددا من الأودية وتحولت إلى بحيرات في عدد من المناطق، وسط تجمعات كبيرة لمياه الأمطار، فيما يشبه الأنهار.

وعبر الأهالي عن فرحتهم ما يبشر بموسم أمطار جيد هذا العام والتي ستعيد البساط الأخضر للصحاري الشاسعة خلال الأسابيع القليلة الماضية .

وقال الحسن عثمان، أحد مواطني مدينة الشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، إن الأمطار الغزيزة ستساهم في استقرار البدو في الصحاري بعد ملء الخزان الجوفي وظهور المراعي الخضراء خلال الأيام المقبلة حيث يحتفل المئات من أبناء القبائل البدوية من البشارية والعبابدة في صحاري البحر الأحمر، بسقوط الأمطار الغزيرة والسيول والتي تساعد على ظهور العشب لرعي إبلهم وأغنامهم، التي هي مصدر رزقهم الوحيد، وملء الأبار من مياه الأمطار مما يساعدهم على الاستقرار في المناطق التي تتواجد بها الماء بدلا من التنقل في الصحاري الشاسعة بحثا عن مياه الآبار.

كانت شهدت محافظة البحر الأحمر سقوط أمطار غزيرة وسيول على الطرق وبعض المناطق الجبلية، وجرفت السيول عددا من السيارات على جانبى الطريق.

وقررت أجهزة البحر الأحمر غلق بعض الطرق التي تضررت وإجراء الإصلاحات اللازمة لإعادة تسيير حركة السيارات.

واستعرض اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الخطة العامة للحماية من مخاطر السيول، وحصر مخرات السيول وكافة المناطق بالبحر الأحمر؛ كما تم استعراض الخرائط الخاصة بالتنبؤات الجوية خلال الفترة القادمة، ومتابعة المناطق المحتمل سقوط الأمطار بها. وحذرت المواطنين من التقلبات في الأحوال الجوية.