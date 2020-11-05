المحافظات تعلن جاهزيتها للتصويت بتعقيم اللجان.. و"الداخلية": الانتهاء من استعدادات التأمين

انتهت الوزارات والمحافظات والأجهزة التنفيذية من تجهيز المدارس والمقار الانتخابية لإجراء المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، التى تبدأ بعد غد لمدة يومين «7 و8 نوفمبر» الجارى فى 13 محافظة، هى «القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال وجنوب سيناء». وأعلنت المحافظات الانتهاء من تعقيم اللجان وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتعليمات بارتداء الكمامات خلال عملية التصويت، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعى.

وأعلنت وزارة الداخلية، فى بيان اليوم، الانتهاء من كافة الاستعدادات لتأمين اللجان الانتخابية، وتفقد مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات.

وأكدت الوزارة مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين، وثقتها فى وعيهم بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، مهيبة بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

"القاهرة": 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزاً انتخابياً

وأعلنت محافظة القاهرة الانتهاء من استعدادات المرحلة الثانية، واستقبال حوالى 7797709 ناخبين، موزعين على 19 لجنة عامة، بها 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزاً انتخابياً، حيث تم إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية.

وأكد المحافظ اللواء خالد عبدالعال، الالتزام بالحيادية والشفافية التامة فى التعامل مع جميع المرشحين، مشيراً إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من الجميع، مشدداً على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، وتفعيل غرفة العمليات المركزية والغرف التابعة لها.

"أسيوط": طوارئ بالمستشفيات ومرافق الإسعاف

وأصدر محافظ أسيوط اللواء عصام سعد توجيهاته لقيادات المحافظة بالإشراف والمتابعة الميدانية على جميع اللجان الانتخابية بمراكزها وأحيائها، وتذليل كافة العقبات لضمان سير عملية الانتخابات، وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقرات الانتخاب، لافتاً إلى استعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء وانعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة.

كما جرى تفعيل خطط الطوارئ لمديرية الصحة، ووضع جميع المستشفيات فى حالة الطوارئ خلال فترة الانتخابات، وكذلك مرافق الإسعاف وشبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وقطاع الغاز، فضلاً عن استعدادات إدارات الحماية المدنية والمرور وشرطة النجدة.

وعقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعاً مع اللواء ناصر حريز مدير الأمن لبحث الاستعدادات النهائية.

"الدقهلية": توفير السلامة والأمان أثناء عملية الاقتراع

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تحقيق أعلى درجات الجاهزية وتوفير السلامة والأمان أثناء سير الانتخابات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة المواطنين.

وعقد «مختار»، اجتماعاً اليوم، مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، لمتابعة استعدادات المحافظة لخوض الانتخابات البرلمانية، مؤكداً ضرورة وجود الأطقم الطبية والطب الوقائى داخل جميع اللجان، وتوفير المستلزمات الوقائية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتحقيق السلامة للمواطنين المترددين على اللجان الانتخابية.

وأكد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أنه سيتم متابعة سير الانتخابات على مدار الساعة بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن، والتعامل الفورى فى حالات الطوارئ والأزمات ووجود جميع أطقم الأطباء والتمريض بالوحدات الصحية بالقرى، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس «كورونا».

وانتهت محافظة كفر الشيخ من تجهيز 585 مقراً انتخابياً، وتحديد المسارات داخل اللجان، وتشكيل غرفة علميات رئيسية داخل ديوان عام المحافظة، وغرف فرعية بمجالس المدن، لمتابعة الاستعدادات لإجراء العملية الانتخابية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير كافة الإمكانات لتسهيل عملية التصويت وسلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة، مع اختيار الأدوار الأرضية لمقر اللجان، تسهيلاً على كبار السن والمعاقين وتسهيل انتظار الناخبين.

"السويس": تجهيز جميع اللجان وتخصيص أماكن انتظار مزودة بمظلات

وأكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أن الدولة والجهاز التنفيذى على مسافة واحدة من كل المرشحين المتقدمين، مطالباً بالالتزام بالتوجيهات لإنجاح العملية الانتخابية، مشدداً على انتهاء تجهيز اللجان الانتخابية بالمدارس المحددة، وتعقيمها، والتأكد من أعمال النظافة والإنارة داخلها، وإعداد خطة التأمين الطبى والإسعاف والإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوفير أطقم طبية من الأطباء والتمريض للجان.

كراسى متحركة لكبار السن ومتحدى الإعاقة بدمياط

وفى دمياط، أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لإتمام جميع التجهيزات لانتخابات المرحلة الثانية، موجهة بتفقد الشوارع المؤدية للمقار الانتخابية، ورفع كافة الإشغالات بمحيطها لتحقيق السيولة المرورية، وتخصيص أماكن انتظار مزودة بمظلات وكراسى متحركة لتسهيل عملية التصويت على كبار السن ومتحدى الإعاقة وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لمراكز الاقتراع وتكثيف حملات النظافة.

وأعلن الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وجميع المنشآت الصحية بالمحافظة استعداداً لإجراء الانتخابات ضماناً لتنفيذ إجراءات طبية واحترازية عالية المستوى، تزامناً مع استمرار رفع درجة الاستعداد بشأن «كورونا» تنفيذاً لتوجيهات الدولة للحماية من الإصابة بالفيروس.