الداخلية تستعد لتأمين المرحلة الثانية لانتخابات النواب بقوات تدخل سريع

تواصل أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات مجلس النواب، بمختلف مديريات الأمن التي تشهد المرحلة الثانية، من خلال استنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية.

واعتمدت وزارة الداخلية، وفق بيان صادر اليوم، خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين في أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكل الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت المهمة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفورى مع كل المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وأجرى مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكل المحافظات جولة مرورية على القوات المشاركة في عمليات التأمين، للتأكّد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، وتشديد أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكّدت وزارة الداخلية مواصلة الجهود واستنفار كل الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين، وثقتها في وعي المواطنين بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.