باحثة: المشهد الانتخابي الأمريكي معقد جدا.. والمنافسة شرسة

قالت الدكتورة سارة كيرة، الباحثة في العلاقات الدولية، إن حملة المرشح دونالد ترامب وجهت اتهامات عديدة بالتزوير ضد المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية 2020 لذا تم إيقاف فرز الأصوات الانتخابية في بعض الولايات الأمريكية وقد يؤدي هذا إلى إعادة الفرز مرة أخرى أو إلغاء بعض الأصوات الانتخابية.

وأضافت "كيرة" في مداخلة هاتفية في الفقرة الإخبارية لقناة ten، أن المعركة الانتخابية في الولايات المتحدة شرسة وصعبة ومعقدة جدا بسبب اقتراب نسبة التصويت لبايدن في ساعات قليلة فجأة من نسبة التصويت لصالح ترامب بسبب الأصوات المرسلة عبر البريد، لافتة إلى أن إعلان الفائز سيكون بعد الانتهاء من أحكام المحاكم حول بطلان بعض الأصوات وحسم الولايات المتأرجحة خاصة ولايتي بنسلفانيا ونيفادا.

وتشهد الانتخابات الأمريكية منافسة شرسة بين الجمهوريين والديمقراطيين وارتفاع نسبة الإقبال على مراكز التصويت في مختلف الولايات الأمريكية لأعلى مستوى تصويتي منذ 120 عاما وحتى الآن يتقدم بايدن بفارق صويتية كبيرة على ترامب في أغلب الولايات إلا هناك ولايات متأرجحة وهي التي ستحسم الفائز بمنصب الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.

وجرت أول أمس الثلاثاء عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد، وكانت النتائج الأولية قد أظهرت تقدم منافس ترامب الديمقراطي جو بايدن في ولاية نيويورك التي تمتلك 29 صوتا في المجمع الانتخابي، وبنسبة 55% من الأصوات.

وإجمالا، حصد بايدن حتى الساعة، حسب الأرقام المنشورة على موقع "فوكس نيوز"، أصوات 238 من أصل الأعضاء الـ538 في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتا لدى ترامب، وبناء على هذه الأرقام، سيبلغ عدد الأصوات التي تمكن بايدن من تأمينها في المجمع الانتخابي، 270 صوتا، في حال تحقيقه فوزا في ويسكونسن ونيفادا وميشيجان، ما سيعني انتصاره في الانتخابات.

وأغلقت صناديق الاقتراع في عدد من الولايات الأمريكية في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.