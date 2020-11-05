التحفظ على أدوية مجهولة وغلق مركز تجميل في حملة رقابية ببني سويف

نظمت الرقابة التموينية ومدسرسة الصحة حملة بمركزي بني سويف واهناسيا، اليوم، للمرور على المنشآت الطبية والغذائية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وصلاحية السلع المعروض بالمحال التجارية.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركزًا للعلاج الطبيعي والتجميل، لإدارته بدون ترخيص، والتحفظ على أدوية مجهولة المصدر، وغلق مخبز سياحي لوجود بعض المخالفات، وتحرير محضر لمحل جزارة بسبب الذبح خارج المجزر، ومحضر لتدني مستوى النظافة وسوء تخزين السلع لـ"هايبرماركت" باهناسيا، وأخر لعدم وجود شهادة صحية لمحل كشري، علاوة على تحرير محضر لمعمل تحاليل لمخالفته اشتراطات الترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة المحاضر لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

وقال حسام حمودة، السكرتير العام المساعد للمحافظة إن الحملة شارك فيها أحمد دهشان، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك، والدكتور بسام رونز، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وممثلين عن الرقابة التموين بمديرية التموين ومباحث التموين ، وإدارة الصيدلة وقسم مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، وشملت الحملة المرور على عدد من المنشآت التجارية والطبية، وأماكن تداول وبيع السلع والمواد الغذائية و المخابز ومحلات الجزارة.

و أشار السكرتير المساعد إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار سلسلة الحملات المكثفة التي تقوم بها لجنة حماية المستهلك، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بمواصلة الجهود لمواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار بالأسواق والمحال التجارية والصيدليات والمراكز والمنشآت الطبية، من خلال خطة محكمة يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية، لضبط المخالفين وضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

يشار إلى إصدار محافظ بني سويف، قراراً بتشكيل لجنة حماية المستهلك برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها : الرقابة التموينية، حماية المستهلك، مباحث التموين، الصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى، حيث يتم إعداد تقرير بنتائج حملات اللجنة بصفة مستمرة لعرضه على المحافظ، نظراً لما لملف التموين من أولوية في أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة.