"التعليم": لا نية لإلغاء العام الدراسي تحت أى ظرف.. والتوسع "أون لاين"

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن خطة الوزارة في حال تزايد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد، مع بداية الموجة الثانية للفيروس، والمرجح أن تبدأ خلال أيام، مؤكداً أنه لا نية لإلغاء العام الدراسي الجديد تحت أى ظرف.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن المستقر عليه حتى الآن، عدم إغلاق المدارس، مع التوسع في التعليم الإلكتروني بنظام الفصل المقلوب، وفقا لكثافات الفصول في كل مدرسة، مشيرا إلى أن نظام الفصل المقلوب، الذي يعتمد على التعلم عبر وسائل مختلفة خارج المدرسة، سيسهم بشكل كبير في خطة التربية والتعليم لمواجهة فيروس كورونا.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، أن نسبة حضور الطلاب بالمدارس الفنية للأسبوع الثالث على التوالى مرتفعة جداً، موضحاً أن هناك التزاماً واضحاً من جميع الطلاب بحضور الحصص النظرية والعملية بالمدارس الفنية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التعليم الفني وربطه بسوق العمل، للقضاء على البطالة.

وأضاف "مجاهد"، لـ"الوطن"، أن التدريس "أون لاين" أحد سيناريوهات الوزارة لمواجهة الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا حال حدوثها، مشيرا إلى استحالة إلغاء العام الدراسي الجديد وعدم التطرق له رغم الصعوبات والتحديات بسبب جائحة كورونا، مؤكدا أن الوضع الصحي بالمدارس مستقر وغير مقلق.

ونوه "مجاهد" إلى أن جميع المدارس يتم تعقيمها يومياً قبل بدء اليوم الدراسي، من خلال تعقيم فناء المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية ودورات المياه، موضحاً أن جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات مصر تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا بالمدارس والإدارات التعليمية، لافتا إلى أن هناك عملا جادا تؤديه وزارة التربية والتعليم لإنجاح العام الدراسي الجديد الاستثنائي رغم جميع التحديات والصعوبات التي نواجهها في ظل جائحة كورونا.