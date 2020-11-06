الشباب والرياضة تعلن شروط الاشتراك في مسابقة "إبداع" للعروض المسرحية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الشروط والأحكام العامة لمهرجان "إبداع" في الموسم التاسع 2020 – 2021، لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة مجال العروض المسرحية، دورة (محمود ياسين)، وجاءت كالتالي:

1- يتم تشكيل لجنة مشاهدة من قبل الوزارة لتصفية العروض المسرحية تمهيداً لعرضها أمام لجنة التحكيم والتصفيات النهائية على مسرح الوزارة.

2- موافاة الوزارة بعدد (3) نسخ من العرض المسرحي على DVD .

3- لا يزيد مدة العرض المسرحي عن (ساعة) ولا يقل عن (45) دقيقة.

3- يقوم كل فريق باختيار نص مسرحي (فصل واحد) من نصوص أو إبداعات المسرح المصري أو العربي أو العالمي في إطار تراجيدي أو كوميدي وتكون الأولوية في الاختيار للنص المصري وتضاف 5 درجات في بند اختيار النص للنصوص المؤلفة مصريا أو عربيا.

4- يفضل في العروض المسرحية أن يكون موضوع العرض مناسباً لظروف المجتمع المصري ويتناول القضايا التي تهم المواطن المصري مع الالتزام بأخلاقيات المجتمع المصري واحترام الآداب والذوق العام.

5- للمخرج الاستعانة بعناصر فنية من خارج إطار الجامعة في حدود (عنصرين فقط) ويختار هذين العنصرين من مجالات (الاستعراضات – الديكور– الألحان - الإضاءة – الأزياء).

6- عدد أعضاء الفريق لا يزيد عن (25) فردا متضمنة (المخرج – إداري الفريق).

7- في حالة قيام المخرج بإعداد النص المسرحي وإعادة صياغته يجب الإشارة لذلك في مطبوعات العرض واستمارة المشاركة وتستبعد الأعمال المنقولة من أي وسيط أخر.

8- في حالة وجود أحد أقسام المسرح المتخصصة بالجامعة (كليات الآداب والتربية النوعية والمعهد العالي للفنون المسرحية) يمكن للجامعة أن تشارك بحد أقصى 3 عروض على أن يكون من بينهم عرض متخصص.

9- تلتزم كل جامعة بتقديم معلومات تفصيلية عن طبيعة الفرقة المتسابقة، وأسماء المشاركين وطبيعة مشاركتهم (ممثل / مخرج / مؤلف / ديكور / موسيقى وغناء - أزياء – إستعراضات – إضاءة) على أن تحتوي النشرة على اسم الممثل واسم الشخصية التي يقدمها وصورة شخصية له، وذلك في نشرة تقدم لأعضاء لجنة التحكيم قبل العرض مباشرةً.

ويجوز للجنة التحكيم أن تختار بعض العناصر الفنية وتمنحها شهادات تميز.و يكافئ العازف أو الصوت المتميز أو المؤلف الموسيقى (من الطلاب) جائزة بانضمامه إلى منتخب أوركسترا وزارة الشباب والرياضة.