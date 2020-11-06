غرف عمليات وخطة تسكين.. الأحزاب تستعد لانتخابات المرحلة الثانية

تنطلق غدًا انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2020، في 13 محافظة وهي "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وبدأت الأحزاب وأماناتها في المحافظات بتدشين غرف عمليات لدعم مرشحيها، من خلال رصد أي معوقات بالدوائر الانتخابية والعمل على حلها في أسرع وقت، فضلًا عن تكثيف جولاتها الميدانية لتعريف الناخبين بالمرشحين.

"مستقبل وطن" يشكل غرف عمليات بالمحافظات والقرى.. و"الحركة الوطنية" تعد خطة تسكين اللجان

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن استعدادات الحزب في المرحلة الثانية من الانتخابات لن تختلف عن المرحلة الأولى، حيث سيتم تشكيل غرف عمليات في المحافظات والقرى أيضًا.

وأضاف الخولي، لـ"الوطن"، أن الحزب عقد جولات في أمانات المحافظات وندوات لتقديم كل أوجه الدعم للمرشحين.

وأوضح محمد غباشي، مساعد رئيس حزب "حماة الوطن"، أن الحزب لديه غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية في المحافظات، لرصد أي عقبات أو تجاوزات قد تواجه مرشحي الحزب في الدوائر الانتخابية والعمل على حلها.

وتابع، أن أمناء المحافظات يقدمون كل الدعم للمرشحين من خلال نزول الشباب للشارع لتعريف الناخبين ببرامج المرشحين، مشيرًا إلى أن كل مرشح مسؤول عن عمل الدعاية الانتخابية لشخصه من عمل لافتات وبانرات، بجانب أن قيادات الحزب شاركوا في المؤتمرات الانتخابية للمرشحين لدعمهم.

وفي السياق ذاته، قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن الحزب يواصل مبادرته "لو عايز تغير اتغير.. اختار الصح"، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية بالمرحلة الثانية للانتخابات.

وأشار، أن مبادرته حققت نجاحًا كبيرًا فى محافظات المرحلة الأولى للانتخابات، وساعدت بشكل كبير على تحفيز المواطنين بالنزول والمشاركة، وهذا يؤكد وعي الشعب المصرى وإدراكه أهمية الانتخابات البرلمانية والمشاركة بها لاختيار من يمثلهم فى أهم جهة رقابية وتشريعية في البلاد.

بينما لفت اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، إلى أن الحزب مستمر في حملات توعية الناخبين فى انتخابات النواب بالقرى والنجوع والمدن لتوعية الناس بأهمية المشاركة في الانتخابات.

وأكد السيد، لـ"الوطن"، أن المواطن ما زال لا يدرك أهمية صوته وأنه شريك أساسي في صنع سياسات المرحلة القادمة وهذا ما يجب أن يدركه وأن عليه واجبًا يجب القيام به، مشيرًا إلى أن الحزب بدأ في إعداد خطة تسكين المناديب باللجان الانتخابية.

وكان أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بدء انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب غدًا السبت، ولمدة يومين في 13 محافظة، والانتهاء من طباعة بطاقات إبداء الرأي بالنظامين الفردي والقائمة لانتخابات مجلس النواب، وكشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وأوراق العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الهيئة عاينت المقار الانتخابية، للتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لها، حيث بلغت عدد اللجان الفرعية 9468 لجنة.