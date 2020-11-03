انطلاق تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية لانتخابات النواب.. ووزيرة الهجرة: حريصون على المشاركة

انطلقت أمس الجولة الأولى من المرحلة الثانية لتصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب، بطباعة بطاقات الاقتراع وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية فى كل دولة، حيث تجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 فى 13 محافظة هى «القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء».

وتابعت غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج طباعة المصريين بالخارج لبطاقات الاقتراع من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية منذ الساعة التاسعة صباحاً حسب توقيت كل دولة، لكل مَن قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتستمر هذه العملية حتى اليوم الثلاثاء.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، فى بيان أمس، إن «المشاركة فى انتخابات مجلس النواب حق دستورى لكل مصرى بالخارج، وما لمسناه من تحرك المصريين بالخارج تجاه المشاركة فى الانتخابات البرلمانية فى مرحلتها الأولى يعكس حرصهم على المشاركة فى تشكيل السلطة التشريعية رغم الظروف التى يمر بها العالم فى مواجهة فيروس كورونا».

وأضافت وزيرة الهجرة أن المرحلة الثانية من انتخابات النواب بدأت فى الخارج بطباعة بطاقات الاقتراع وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية فى كل دولة، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر الجارى لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدة ضرورة الإسراع فى طباعة بطاقات الاقتراع وإرسالها فى أسرع وقت كى يتمكن الناخب المصرى بالخارج من إيصالها بالبريد السريع فى الوقت الذى حددته الهيئة الوطنية للانتخابات ليتسنى له الإدلاء بصوته والمشاركة فى الانتخابات.

وأشارت إلى دور غرفة العمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، المتمثل فى الرد على استفسارات المصريين بالخارج المتعلقة بالعملية الانتخابية وإعلامهم بآليات المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة السيد المستشار لاشين إبراهيم، للرد على جميع استفسارات المصريين بالخارج حول انتخابات مجلس النواب وكيفية مشاركتهم فى هذا الاستحقاق الدستورى.

وأوضحت أن الدولة أتاحت استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب مثلما تم فى «الشيوخ»، نظراً لعدد من الاعتبارات، على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج فى ظل انتشار فيروس كورونا، فى إطار الالتزام بالإجراءات التى تفرضها الدول لمنع التجمعات حتى داخل أو خارج السفارات والقنصليات.

وقالت الوزيرة إن بطاقات الاقتراع لجميع الدوائر بنظامَى الفردى والقوائم متاحة للمصريين بالخارج على الموقع الرسمى للهيئة خلال الأيام المخصصة لطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لكل دائرة وفقاً لدائرة محل الإقامة، باستخدام رقم التسجيل، لطباعتها وإبداء الرأى فيها باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردى مساو لعدد المقاعد المقرر للدائرة، واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.

وتابعت: «على الناخب أن يضع بطاقتَى الاقتراع (الفردى والقائمة) داخل ظرف ويقوم بإغلاقه ولا يدون عليه أى بيانات من الخارج، ويرفق به صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمناً الرقم القومى، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، وإقرار التصويت كامل البيانات وموقعاً من الناخب شخصياً داخل ظرف آخر ويدون عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية وإرساله بالبريد المستعجل».

وأكدت نبيلة مكرم أنه وفقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات لا يجوز للناخب أن يرسل صوته للجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة، كما لا يجوز أن يرسل صوته للجنة اقتراع أخرى بخلاف اللجنة التى قام بتسجيل انتخابه عليها.

وفى إطار جولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات النواب، أعلن مرشحا «مستقبل وطن» فى جولة الإعادة جمال عبدالله رسلان وشهرته جمال الشورى، وياسين محمد وقف كل أشكال الدعاية بدائرة مطروح الأولى حداداً على وفاة المرشح العمدة عبدالخالق سنوسى عمدة قبيلة القناشات والمرشح المستقل فى الدائرة.

وأعلن جمال الشورى عدم التحرك فى الدائرة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام لمؤازرة أهالى مطروح فى وفاة «سنوسى» الذى توفى بعد تعرضه لوعكة صحية، قبل إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المرحلة الأولى، وهو ما أثّر على جميع قبائل وأهالى مطروح، وخرجوا جميعاً فى تشييع جنازته لأنه كان يتمتع بشعبية جارفة فى مطروح.

وبدأ مرشحو جولة الإعادة ببنى سويف دعايتهم الانتخابية برسائل مصورة على السوشيال ميديا عقب إعلان أسمائهم رسمياً بدخول جولة الإعادة من قبَل الهيئة الوطنية للانتخابات، وتسجيل مقاطع مصورة «فيديو» وبثها على صفحاتهم الخاصة.

تراشق لفظي على "السوشيال ميديا" بين أنصار مرشحي الإعادة بأسوان

وشهدت الساعات الماضية فى دوائر محافظة أسوان الأربع، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن 10 مرشحين لجولة الإعادة لحصد 5 مقاعد، تحركات سريعة من المرشحين لجولة الإعادة وطلبهم كسب تأييد المرشحين الخاسرين فى الجولة الأولى وتأييد أنصارهم من أبناء القبائل والعائلات.

ففى الدائرة الأولى بأسوان تحرك كل من اللواء أحمد صالح، مرشح «حماة وطن» والنائب السابق جابر أبوخليل مرشح حزب مستقبل وطن، وهما من أبناء قبيلة الجعافرة فى أسوان لمقر المستشار أحمد عباس أحد أبناء النوبة الذى لم يوفق فى الجولة الأولى وسط تأييد أنصارهم، وتم توثيق اللقاءات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وانطلق باقى المرشحين فى جولات انتخابية سريعة لطلب تأييد القبائل والعائلات والتقوا بهم فى الدواوين والمضايف والجمعيات الأهلية التابعة لهم، وأكدوا أنه لا مجال حالياً سوى للعمل ليل نهار حتى اقتناص مقاعد النواب الـ5.

وشهدت الحسابات الشخصية لموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تراشقاً بالألفاظ بين المؤيدين والمعارضين للمرشحين قبل انطلاق جولة الإعادة، وطالب الحكماء من كبار مشايخ القبائل بضرورة الالتزام والتهدئة لأن الانتخابات ستزول قريباً، ويخشى الجميع من حدوث مشاجرات أو أحداث لا تُحمد عقباها.