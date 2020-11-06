غدًا.. 9 مراكز و29 لجنة فرعية بجنوب سيناء تستقبل 90235 ناخبا

ينطلق غدا السبت، ماراثون الانتخابات البرلمانية بمحافظة جنوب سيناء، ضمن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وبلغ عدد الناخبين على مستوى المحافظة 90235، موزعين علي لجنة عامة واحدة، و9 مراكز انتخابية، و15 مقرا انتخابيا، و29 لجنة فرعية داخل مدارس المحافظة.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء، حالة الطوارئ والاستنفار الأمني القصوى، استعدادا لانطلاق الانتخابات البرلمانية؛ إذ كثفت قوات الأمن من الشرطة والجيش الثالث الميداني تواجدها حول محيط اللجان الانتخابية، إضافة إلي بوابات إلكترونية، وفرض طوق أمني في محيط جميع اللجان.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم، أنه جرى الانتهاء من الاستعدادات كافة، الخاصة باستقبال الناخبين، وتأمين اللجان من الداخل والخارج، مشيرا إلى أنه جرى تأمين المحافظة بالكامل، ولم تقتصر عمليات التأمين على اللجان فقط.

وناشد محافظ جنوب سيناء المواطنين بالنزول والمشاركة الايجابية، وانتخاب من يمثلهم في البرلمان، مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية كافة، الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وخصص لمحافظة جنوب سيناء 4 مقاعد بمجلس النواب، بينهم 2 فردي، و2 بنظام القوائم، وبلغ عدد المتنافسين في الانتخابات البرلمانية بالمحافظة 14 مرشحا، بينهم 10 على المقعدين الفرديين، و4 بنظام القائمة، وتضم المحافظة دائرتين انتخابيتين، هما الأولى ومقرها قسم أول شرم الشيخ، تضم "مدن شرم الشيخ، ودهب، ونوبيع، وسانت كاترين، وطابا"، وخصص لها مقعد واحد، يتنافس عليه 4 مرشحين، والأخرى مقرها قسم شرطة الطور، تضم "مدن الطور، ورأس سدر، وأبو زنيمة، وأبو رديس"، وخصص لها مقعد واحد يتنافس عليه 6 مرشحين.

وبلغ عدد أصوات الناخبين بمدينة الطور 35790، وعدد اللجان 11، بينهم 6 خاصة بالرجال، و5 للسيدات، وفي مدينة رأس سدر 14049 ناخبا، وبها 4 لجان، بينهم 2 للرجال و2 للسيدات.

بينما في مدينة أبو زنيمة، عدد الناخبين 5231، وتضم لجنتين مختلطتين، و5514 ناخبا بمدينة أبو رديس، وتضم لجنتين مختلطتين، و13360 ناخبا بمدينة شرم الشيخ، وتضم 4 لجان مختلطة، و6902 ناخبا بمدينة دهب، وتضم لجنتين مختلطتين، وفي نويبع 5664 ناخبا، بها لجنتين مختلطتين، وسانت كاترين 3328 ناخبا، بها لجنة واحدة مختلطة، و217 بمدينة طابا، وتضم لجنة واحدة مختلطة.