بين كورونا وصدمة الخسارة والأزمات.. الموت يغيب مرشحين ونواب

سباق متسارع بين التقدم بأوراق الترشح للقبول ثم خوض الدعاية والتحضير لبرنامج انتخابي وعقد اللقاءات والجولات والإدلاء بالتصريحات لحصد أكبر عدد من الأصوات، من أجل الوصول للقبة البرلمانية، إلا أنه في الكثير من الأحيان تأتي الرياح بما لا يشتهي المرشحون، ليلقى عدد منهم وفاته خلال الانتخابات.

وفيات في السباق الانتخابي لمجلس النواب

قبل بدء التصويت لحسم الانتخابات، توفي 5 مرشحين لمجلس النواب 2020، آخرهم كان بالأمس قبيل انطلاق الاقتراع للمرحلة الثانية، وهو خيري سعيد عبدالغني، المرشح بدائرة بلبيس بالشرقية، الذي توفى بصورة مفاجئة، وسبقه عبدالخالق السنوسي، أحد القيادات الشعبية والقبلية والمرشح الفردي المستقل عن الدائرة الأولى في محافظة مطروح، إثر وعكة صحية، بعد خسارته المنافسة في ماراثون انتخابات مجلس النواب الجارية.

فيما توفي أيضا محمد سعد تمراز، نائب كفر الدوار في البحيرة، بعد أيامٍ قليلة من خسارته الانتخابات، كونه كان يعاني من المرض.

وحصد فيروس كورونا المستجد، أرواح آخرين، هم اللواء محمد إبراهيم، مرشح مجلس النواب، بدائرة القناطر الخيرية وقليوب، وحسن الصادق، نقيب محامي جنوب الشرقية، والمرشح لمجلس النواب عن دائرة "الزقازيق والقنايات" بالشرقية.

مرشحون رحلوا بانتخابات مجلس الشيوخ

كما سبق أن خيم الحزن أيضا إبان انتخابات مجلس الشيوخ جراء وفاة مرشحين بها، منهم مرشح حزب النور الدكتور شعبان عبدالعليم، الذي منعه الموت عن دخول جولة الإعادة بدائرة بني سويف، لإصابته بفيروس كورونا ليلة التصويت فى الجولة الأولى، بالإضافة لعصام بركات، مرشح حزب "مستقبل وطن" الفردى فى دائرة أسيوط، الذي توفى فى جولة الإعادة أيضا، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

نواب غيبهم الموت تحت القبة

شهد أيضا مجلس النواب الحالي، 16 حالة وفاة، آخرهم النائب محمد سعد تمراز، عن كفر الدوار بالبحيرة، ورحل قبله أيضا النواب محمد بدوي دسوقي عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، أثناء حضور حفل زفاف نجلته، والنائب حسام الرفاعي، والنائب رفعت جودة داغر، وسعيد العبودي، وأحمد شمروخ، وعلي الكيال، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا، بعد صراع مع المرض، وأحمد عبدالتواب، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، والعضو عن قرية العزيزية مركز طامية بمحافظة الفيوم، بعد صراع مع المرض، والسيد حسن موسى، الشهير بالسيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بالمجلس.

ورحل أيضا عن المجلس النائب سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف دعم مصر الأسبق، إثر مرضه، والنائبة أميرة رفعت، عضو المجلس عن دائرة شبين الكوم بالمنوفية، في حادث سير بالطريق الدولي لشرم الشيخ، بالإضافة للنائب هرقل وفقي عن دائرة جرجا بسوهاج، والنائب محمد مصطفى لاخولي عن دائرة الفيوم، والنائب سيد فراج، عن دائرة حدائق القبة.

وينطلق التصويت يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، في محافظات "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".