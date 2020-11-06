تفاصيل وحالات استبعاد طلبات الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي

أكدت المهندسة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق حدد حالات استبعاد طلبات الحصول على شقق مشروع الإسكان الاجتماعي، وحرمان المتقدمين منها، وجاءت في الحالات التالية:

أولا: نقص الأوراق المطلوبة للتقديم، حيث تم الإعلان عن المستندات المطلوب تقديمها مع إيصال سداد جدية الحجز وهي كالتالي:

1 - صورة بطاقة.

2 - قسيمة زواج أو طلاق أو شهادة وفاة كمبيوتر.

3 - شهادات ميلاد الأولاد.

4 - قيد عائلي.

5 - عقد إيجار اذا كنت مستأجر، وغير مطلوب منك لو كنت تقيم بمنزل الأسرة.

6 - إيصال مرافق جديد "مياه، كهرباء، غاز".

7 - مفردات مرتب للزوجين، وإذا كانت الزوجة لا تعمل يتم كتابة إقرار بعدم عمل الزوجة.

8 - برنت تأمينات.

9 - استمارة التقديم.

10 - أصل إيصال شراء كراسة الشروط.

11 - أصل إيصال دفع جدية الحجز.

مشيرة إلى أنه في حال عدم تقديم أيٍ من هذه المستندات المطلوبة، يتم استبعاد المتقدم فورا، لعدم انطباق الشروط عليه.

ثانيا: ثبوت اختلاف الدخل الشهري عن المطلوب سواء الحد الأدنى أو الحد الأقصى.

ثالثا: أن يكون قد سبق لمقدم الطلب الحصول على وحدة من الإسكان الاجتماعي، أو امتلاك شقة مسجلة باسم المتقدم أو زوجته.

4 مخالفات تتسبب في سحب الوحدة حال الحصول عليها

وهناك 4 مخالفات لا يتم السماح بها حال الحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وهي:

1 - تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري أو أي شيء آخر.

2 - تأجير الشقة أو التصرف فيها، وعدم إشغالها.

3 - تنفيذ تعديلات بنائية بدون موافقة الجهاز.

كانت "الوطن" حصلت على نسخة من كراسة شروط وحدات إسكان مبادرة عبد الفتاح السيسي لتوفير سكن ملائم للمصريين، وتضمنت كراسة الشروط مواقع الوحدات السكنية المتاحة بالمدن الجديدة، وإقرار الالتزام بتقديم كافة البيانات الصحيحة، والمستندات اللازمة للحصول على الوحدات السكنية.

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، في وقت سابق طرح 125 ألف وحدة سكنية لمتوسطي ومحدودي الداخل، والمعروفة شعبيا بوحدات إسكان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتوفير وحدات سكنية بمساحات 75 مترا وتصل إلى 120 مترًا، اعتبارا من الأحد الماضي، لذوى الاحتياجات الخاصة، ثم يليه فتح باب التقديم لجميع المصريين بداية من الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري، يوم الاثنين القادم، في إطار دعم الدولة لذوي الهمم والمعاقين وذوي القدرات الخاصة.

تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أكد أن هذا الطرح يأتى تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث تعمل الوزارة على توفير سكن لائق لجموع المصريين، وشرائح المجتمع على اختلاف إمكانياتهم، بهدف تحقيق رغبة المصريين في تملك المسكن الخاص بهم.

كراسة شروط وحدات الإسكان الاجتماعي بمكاتب البريد

وكانت المهندسة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أعلنت شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، مشيرة إلى أنه يتم طرح 100 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، بـ10 مدن جديدة (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة)، ويُحظر شراء الوحدات نقدًا ويتم السداد بنظام التمويل العقارى بسعر عائد 7 % سنويًا (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عامًا، ويكون الحد الأقصى لقسط التمويل لا يتجاوز 40 % من صافي الدخل الشهري "بزيادة سنوية تصل إلى 7 %"، حيث يتم حسابه طبقًا لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين

وكانت مي عبدالحميد، أكدت أن الشروط الواجب توافرها بالمتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، تتمثل في الآتي:

1 - أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصرى الجنسية.

2 - ألا تقل سنه عن 21 عامًا ولا تزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

3 - أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.

4 - أن يكون المتقدم من مُنخفضى الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنوياً للأسرة "بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريًا"، وعن 54 ألف جنيه سنويًا للأعزب (بما يُعادل 4500 جنيه شهريًا".

5 - لا يحق للمتقدم أو الأسرة "الزوج / الزوجة / الأولاد القصر" التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد.

6 - ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

7 - يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

8 - يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات.

9 - ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.

تخصيص الوحدات السكنية إلكترونيًا

ويتم التخصيص إلكترونياً عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلى، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقًا للترتيب التالي، المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سنًا وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سنًا، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنًا.

ويتم طرح وحدات إسكان اجتماعي بمساحة تصل إلى 75 م2 (غرفتين وصالة) بمقدم جدية الحجز لها 12.5 ألف جنيه، بخلاف 350 جنيها مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 2100 جنيه، كما يتم طرح وحدات إسكان اجتماعي بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف وصالة) بمقدم جدية الحجز لها 15.5 ألف جنيه، بخلاف 350 جنيها مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعةج)، 2600 جنيه، بالإضافة إلى سداد 5 % من إجمالي سعر البيع النهائي للوحدة لوديعة الصيانة، ويتم سداد نحو 85 % من باقى إجمالي سعر بيع الوحدة النهائى بالتمويل العقاري.

وحدات الإسكان لمتوسطي الدخل

وكانت المهندسة مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلنت طرح 25 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لمتوسطي الدخل، بـ10 مدن جديدة "بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر – 15 مايو – العاشر من رمضان – العلمين الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة".

وأشارت إلى أنه يتم طرح وحدات بمساحة 100 م2 (3 غرف وصالة) بمبلغ جدية حجز 48 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 10 آلاف جنيه، بجانب وحدات بمساحة 110 م2 (3 غرف وصالة) بمبلغ جدية حجز 51 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 10.5 ألف جنيه، وكذا وحدات بمساحة 120 م2 (3 غرف وصالة) بمبلغ جدية حجز 55 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 11.5 ألف جنيه، بالإضافة إلى سداد 5 % من إجمالي سعر البيع النهائي للوحدة لوديعة الصيانة، ويتم سداد نحو 65 % من باقي إجمالي سعر بيع الوحدة النهائي بالتمويل العقاري.

وأوضحت، أنه يتم سداد ثمن الوحدة المتبقي بنظام التمويل العقاري بسعر عائد 8% سنويًا (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عامًا، وفقًا لشروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 وتعديلاتها، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل 40 % من صافي الدخل الشهري، (بزيادة سنوية تصل إلى 7%)، حيث يتم حسابه طبقًا لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.

الشروط الواجب توافرها لحجز وحدات متوسطي الدخل

وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحجز وحدات متوسطي الدخل، قالت مي عبدالحميد: يجب أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون المتقدم من متوسطي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 108 آلاف جنيه سنويًا للأسرة (بما يُعادل 9 آلاف جنيه شهرياً) وعن 84 ألف جنيه سنوياً للأعزب (بما يُعادل 7000 جنيه شهرياً)، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

وأضافت: لا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي، أو استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما.