نائب النور خذلهم.. مدينة فارسكور بدمياط تدفع بـ4 مرشحين في الانتخابات

منافسة شرسة يخوضها 4 مرشحين من مدينة فارسكور؛ إذ يخوض المعركة 4 من أبناء المدينة، هم مجدي البساطي، عضو مجلس الشوري سابقا، المرشح حاليا لعضوية مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وصلاح دعبس، مسؤول العلاقات العامة بهيئة الأبنية التعليمية، مستقل، وعصام صبري بشتو، مرشح حزب المصريين، ومحمد فكري بشتو، المصرفي بالبنك الأهلي.

وطالب المثقفين من أبناء فارسكور، أبناءها بالخروج للتصويت لاثنين من المرشحين الـ4؛ ليصبح للمدينة صوت في البرلمان، بعدما ظلت لسنوات لا تجد من يتحدث باسمها تحت قبة البرلمان؛ إذ في الدورة الماضية فاز عبدالرحمن البكري، عضو مجلس النواب عن حزب النور السلفي، ابن مدينة السرو دائرة مركز الزرقا، ولم يقدم شيئًا للمدينة؛ لذا خرج أبنائها ليقفوا إلى جانب المرشحين الأربعة.

ويخوض 12 مرشحا حزبيا من أصل 88 مرشحا ومرشحة، الانتخابات البرلمانية بمحافظة دمياط في الدائرتين الأولى والثانية؛ إذ يتنافس بدائرة دمياط 40 مرشحا ومرشحة، بينهم 6 عن أحزاب، و42 مستقلين.

ودفع حزب مستقبل وطن بـ4 مرشحين، هم: "أيمن يوسف رخا ومحمد الماشطة عن دائرة دمياط، ومجدي البساطي وسمير التلباني عن دائرة كفر سعد".

فيما دفع حزب الشعب الجمهوري بكلا من: "محمد سامي سليمان بدائرة دمياط، ومحمد قابيل البنا بدائرة كفرسعد"، بينما "الوفد" بكلا من "سامي بلح وعليوة السري ابن قرية البصارطة، الذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى"، و"الحرية" بكلا من: "عوض العلمي صياد لؤلؤ، وخالد سعيد، عقيد بالقوات المسلحة على المعاش"، وحزب المصريين بـ"وليد عبد الهادي وعصام صبري بشتو" عن دائرة كفر سعد.

ومن بين الـ88 مرشحا الذين يخوضون الانتخابات في محافظة دمياط، 10 سيدات، وتعد تلك هى المرة الأولى التي يخوض فيها هذا العدد من السيدات سباق الترشح في المحافظة، 8 منهن عن الدائرة الأولى، واثنتين عن الثانية، وجميعهن مستقلات.