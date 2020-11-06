محافظ القليوبية يتفقد مقر فرز أصوات الناخبين ولجان الاقتراع

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية، اليوم، بمقر فرز أصوات الناخبين لانتخابات مجلس النواب، بمدرسة الزراعة بمدينة بنها، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال القائمين على تنظيم فرز الأصوات.

ووجّه المحافظ إلى تجهيز المقر إداريا بشكل كامل ووضع بوابات للتعقيم وتوفير مصدر بديل للكهرباء لاستخدامه حال انقطاع التيار الكهربائي، وتجهيز دورات المياه، والتواصل مع غرفة العمليات الدائمة بالمحافظة لتذليل أية عقبات.

كما تفقد "الهجان" مقر اللجان بدارس (مصر الحديثة ابتدائي بنات، الشهيد محمد جودة، الشهيد أحمد عبد النبي عطوة) بمركز ومدينة الخانكة و( مجمع مدارس إسكو بهتيم ومدرسة قاسم أمين ومدرسة يحي المشد ) بحي شرق شبرا الخيمة إلى جانب مدرسة الشهيد مصطفى لطفي بحي غرب شبرا الخيمة.

وطالب المحافظ بضرورة الاستعداد التام وتجهيز المقار الانتخابية لتكون على مستوى عال من النظافة، حيث تأكد من مدى جاهزية المقرات الإنتخابية من الناحية الأمنية وكذلك توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وأكد على تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، وكذلك السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع استمرار تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من إنتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الإنتخابات.

وأكد المحافظ حرصه على توفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية لتليق بإسم مصر، مشددًا على التنسيق بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الإنتخابية، كما توجه المحافظ إلى نادي المؤسسة العمالية لاستقبال وتحية قوات التأمين من قادة وضباط القوات المسلحة المتواجدين منذ الأمس لتأمين العملية الإنتخابية.

رافق المحافظ بالجولة طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها والعميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة .

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية يبلغ اكثر من 3 مليون ناخبا ، سيدلون بأصواتهم في 478 مركزا انتخابيا يضم 1047 لجنة فرعية، بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 11 مركز ومدينة وحي .