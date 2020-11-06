تنفيذ 12 ألف و681 مشروعا للشباب بتكلفة مليار و 800 مليون جنيه بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك" بما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأعلن المحافظ في تصريح له، اليوم، عن تنفيذ 12 ألف و 681 مشروعًا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بتكلفة مليار و 837 مليون و 430 ألف جنيه ، لتوفير 43 ألف و 514 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي، مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها ).

وأضاف أن مركز ومدينة الزقازيق و حي أول وثان جاؤوا في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها 2287 مشروعًا بقيمة 257 مليون و 296 ألف و 400 جنيه ، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي 607 مشروعًا بقيمة 237 مليون و 505 ألف و 250 جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي 1670 مشروعًا بقيمة 220 مليون و 905 ألف جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية إلى تسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.