فيديو.. مرشح مجلس النواب بأشمون يضبط سيارة توزع "كراتين" تحمل صورته

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في محافظة المنوفية، فيديو للعميد محمود محي الدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، المرشح المستقل عن دائرة أشمون بالمحافظة، في أثناء ضبطه وأنصاره سيارة نصف نقل، توزع كراتين مواد غذائية تحمل صورته الانتخابية.

وحرر النائب محضرا بالواقعة، بنقطقة شرطة البرانية بدائرة المركز، قائلا من خلال الفيديو المتداول: "النهاردة بالصدفة رصدنا عربية بتوزع كراتين محطوط عليها صورتي"، مؤكدا: "الكراتين دي أنا برئ منها طبعا، وأنا دلوقتي قدام نقطة شرطة البرانية بأشمون، ومعايا أهالي وشباب البرانية اللي مسكو بنفسهم العربية وهي بتوزع، وبنعمل محضر دلوقتي في الشرطة، وأخطر المركز لاتخاذ ما يلزم".

وأضاف "محي الدين" خلال الفيديو: "العربية رمت الكراتين عند مدخل البرانية وجريت بس الأهالي مسكوها، وبقول لأهالي المركز إننا هناخد كل الإجراءات القانونية اللازمة علشان الموضوع ياخد مساره القانوني"، مشيرا إلى أن "السواق موجود وهيقول في المحضر مين حمله الكراتين دي، ومين حاطط صورتي عليها".

وفتح العميد محمود محي الدين، الكراتين واتضح وجود بعض المواد الغذائية التي شملت "زيت وسكر وشاي وبقوليات"، وآثار نشر الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي .