أوروبا تتجاوز 300 ألف إصابة يومية بكورونا.. والحكومات تلجأ للإغلاق

تواصل الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد اجتياح العالم بعد ما أصبح على مشارف تسجيل 50 مليون إصابة، في الوقت الذي مازالت الدول تسجل أعلى أرقام للإصابات اليومية على الإطلاق، إذ سجلت القارة الأوروبية في آخر 24 ساعة 314 ألف حالة من إجمالي 608 ألف جديدة، وفقًا لإحصاءات موقع "وورلد ميتر".

وتتابع الحكومات الأوروبية تشديد إجراءاتها في محاولة للسيطرة على تفشي الفيروس، وتدخل مجموعة من الدول في إجراءات عزل جديدة من بينها إنجلترا التي قررت غلق المتاجر غير الأساسية، والتي تتضمن المقاهي والحانات والمطاعم حتى الثاني من ديسمبر المقبل، بينما تفرض اليونان بدءا من اليوم حجرًا لمدة 3 أسابيع، وبموجب القرار ستبقي المتاجر الأساسية فقط أبوابها مفتوحة، ولكن لن يغادر المواطنين منازلهم إلا بعد الحصول على تصريح عبر رسائل نصية على الهاتف المحمول.

وشهدت إيطاليا، أمس، فرض حظر تجوّل في كل البلاد حتى الثالث من ديسمبر المقبل، وبموجب القرار سيمنع التنقل بين الساعة العاشرة مساءً والخامسة فجرًا، بينما لجأت قبرص إلى تعميم حظر التجول الليلي في جميع أنحاء البلاد حتى 30 نوفمبر الجاري.

ومن جانبه، أكد المدير الإقليمي في أوروبا لمنظمة الصحة العالمية، هانس كلوجه، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أن العالم يشهد طفرة في عدد الإصابات مع تسجيل مليون إصابة إضافية خلال أيام قليلة فقط في أوروبا، متابعا: "نشهد زيادة تدريجية في الوفيات".

ودعت منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي للاستعداد لـ"وباء جديد"، مشيرة إلى أن هذه المسألة ستكون ضمن جدول الأعمال خلال استكمال المؤتمر السنوي لجمعية الصحة العالمية الـ73، حيث أن الدول التي لديها بنية تحتية صحية قوية تمكنت من التحرك بسرعة لاحتواء الجائحة.