إزالة 22 تعديا على أملاك الدولة بمساحة 3500 متر في بالغردقة

أزالت أجهزة مجلس مدينة الغردقة بالتنسيق مع قسم الشرطة ومرافق البحر الأحمر 22 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 3500 متر بدائرة حى شمال الغردقة، اليوم، ضمن خطط الحكومة لاستعادة حق الشعب وفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون ضد المخالفين واسترداد أملاك الدولة بنطاق المدينة.

وشدد اللواء "عمرو حنفي" محافظ البحرالاحمر على ضرورة المتابعة الميدانية والتصدي لأي حالة تعدٍ وتنفيذ حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات.

وأكد اللواء "عاطف وجدي" رئيس مدينة الغردقة، أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرض المتعدى عليها بالبناء المخالف والتصدى لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي على أراضى الدولة.

فيما أوضح اللواء" حامد أحمد حامد" رئيس حى شمال أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ تم التنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية من خلال رئيس مدينة الغردقة لبدء لتنفيذ قرارات الإزالة، مشيرًا إلى أن الإزالات شملت الأراضى التي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، والحالات التي تقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها فضلًا عن البناء المخالف والعشوائي على أملاك الدولة.