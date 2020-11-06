إدارة العدادات الذكية: خصم 9 جنيهات شهريا بشكل تلقائي حال إغلاق السكن

قال الدكتور أحمد عبد الدايم مدير إدارة العدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء إنه فى حالة عدم الاستهلاك (سكن مغلق) يقوم العداد مسبوق الدفع فى نهاية كل شهر بالخصم التلقائي فيما يعرف بالمقروء بصفر وقيمته 9 جنيهات شهريًا فى حالة عدم الاستهلاك.

أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد

- الشريحة الأولى

من صفر إلى 50 كيلو وات " 38 قرشا بدلا من 30 قرشا "

- الشريحة الثانية

من 51 إلى 100 كيلو وات " 48 قرشا بدلا 40 قرشا "

- الشريحة الثالثة

من صفر حتى 200 كيلو وات " 65 قرشا بدلا من 50 قرشًا"

- الشريحة الرابعة

من 201 إلى 350 كيلو وات " 96 قرشا بدلا من 82 قرشًا "

- الشريحة الخامسة

من 351 إلى 650 كيلو وات " 118 قرشا بدلا من 100 قرش "

- الشريحة السادسة

من651 إلى ألف كليو وات " 140 قرشا"

- الشريحة السابعة

من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم " 118 قرشًا".

- من صفر لأكثر من 1000 "145 قرشا"

مد مهلة تقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية

وقررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية شهر نوفمبر الجاري.

وأوضحت وزارة الكهرباء أن هذا القرار يأتى فى إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين والعمل على رفع الأعباء المعيشية عنهم وتماشيا مع ما تم الإعلان عنه من مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية نوفمبرالجاري لتمكين كل المواطنين من إتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.

وتستكمل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التى تم تقديمها على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء .

جدير بالذكر أن المنصة الإلكترونية تلقت أكثر من 855 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2.1 مليون وحدة، وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.