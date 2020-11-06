التحفظ على سكر تمويني مهرب وضبط مخابز مخالفة في حملة بالبحيرة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتنسيق مع إدارة دمنهور التموينية ومباحث التموين، ثلاث حملات تموينية بمركز دمنهور أسفرت عن ضبط 42 مخبزًا تنتج الخبز المدعم ناقص الوزن، ما يستوجب غلقه لمدة شهر، وضبط 3 مخابز متصرفة في كميات من الدقيق البلدي المدعم بإجمالي عدد 34 شيكارة زنة 50 كيلوجراما.

كما أسفرت حملة المصانع والأسواق عن ضبط 500 عبوة مخلل متغير الصفات الطبيعية زنة 16 كيلوجراما، بإجمالي 8 أطنان بمصنع مخللات بدون سجل صناعي، وضبط 500 شيكارة فول طعام حصى مستورد به سوس وثقوب، زنة الشيكارة 25 كجم، بإجمالي 12,5 طن ومدون عليه إنتاج نوفمبر 2020، بعد أن تم تغيير الشكائر المدون عليها التاريخ الأصلي بمحطة فرز وتعبئة للحاصلات الزراعية.

كما تم ضبط 65 طبق لحوم مجمدة 1,25 كجم، وعدد 16 طبق كبدة مجمدة 500 جم، وعدد 20 عبوة برجر 1 كجم، وعدد 20 عبوة كفتة سيخ 1 كجم، كلها مجهولة المصدر ومدون عليه أسماء تجارية مقلدة وبعضه متغير الصفات الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، داخل مصنعين لتعبئة وتقطيع وتغليف اللحوم المجمدة وثلاجة حفظ مواد غذائية ومجمدات.

ومن خلال مطاردة سيارة نصف نقل محملة بكميات كبيرة من السكر التمويني المدعم، تم ضبطها والتحفظ عليها، وجرى مصادرة كمية قدرها 125 باكتة سكر تمويني مدعم 20 كجم، بإجمالي 2,5 طن قبل تهريب السكر المدعم للسوق السوداء.

وضبط 9 محلات جزارة لحوم بلدية تعرض للبيع لحوما مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ علي 45 كجم من اللحوم المعروضة للبيع.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المتاجرة بقوت الشعب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من خلال تكثيف الحملات التموينية والمتابعة الميدانية والتفتيش المستمر على المخابز والأسواق والمحال التجارية، وتشديد الرقابة على المصانع و المخازن والثلاجات وجميع الأنشطة التموينية، للتأكد من جودة السلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات.