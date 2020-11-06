تجهيز 1426 لجنة فرعية لاستقبال الناخبين في الدقهلية

تابع محافظ الدقهلية تجهيز المقرات الانتخابية البالغ عددها 1426 لجنة فرعية بالمراكز والأحياء والقرى لاستقبال الموطنين للتصويت صباح غد السبت، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان والتي تجرى فى 13 محافظة، من بينها الدقهلية.

وتواصلت أعمال التطهير والتعقيم لمقار اللجان، وتنظيم المقاعد ووضع علامات التباعد بين الناخبين لمنع التزاحم، وتركيب المظلات اللازمة لحماية المواطنين، وتمركز سيارات الإسعاف فى محيط اللجان، وإعداد أماكن لقوات التأمين بجميع المقار الانتخابية على مستوى المحافظة.

وشدد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على رؤساء الوحدات المحلية والمدن والأحياء، بضرورة الانتهاء من تجهيز مقار اللجان الانتخابية استعدادا لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم وذلك لضمان سير العملية الانتخابية فى سهولة ويسر.

وأوضح المحافظ أن اللجان الانتخابية تضم 10 لجان عامة، والمراكز الانتخابية 699 مركزا، وأن اللجان الفرعية 1426 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و352 ألفا و87 ناخبا على مستوى المحافظة، وتجرى الانتخابات فى 10 دوائر انتخابية تضم جميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، وأكد ضرورة تواجد الأطقم الطبية والطب الوقائي داخل جميع اللجان، هذا بالإضافة إلى توفير المستلزمات الوقائية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتحقيق السلامة للمواطنين.

يبلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، 4 ملايين و352 ألفا و87 ناخباً، وتجرى الانتخابات في 10 لجان عامة، تضم 699 مركزاً انتخابياً، و1426 لجنة فرعية.