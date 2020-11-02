بريد الوطن.. شكراً محافظ الدقهلية.. وفى انتظار المزيد

مراراً وجهت رسائل للدكتور أيمن مختار منذ أن وطئت قدماه المنصورة، أولها استبشرت خيراً بقدومه وباختيار القيادة السياسية له وبأن أمامه فرصة لوضع بصمة له فى محافظة عريقة صاحبة تاريخ قديم وعندما وجدت بعض المشكلات التى يعانى منها المواطن الدقهلاوى مثل مشكلة القمامة والازدحام والبلطجة وقتها وجهت له بضرورة التصدى لتلك المشكلات وللإنصاف وجدت تحركاً سريعاً منه لحل تلك المشكلات، وعندما طلبت منه الاهتمام بميادين المنصورة والعمل على تجميلها رأينا سرعة وبراعة فى تخطيط عدة ميادين كانت يد الإهمال قد عششت فيها لسنوات، فشاهدنا ميدان الشيخ حسانين وقد ظهر كأحد أجمل ميادين الجمهورية وكذلك ميدان الهابى لاند ونقله لموقف وسيارات بلقاس التى كانت تشوه الميدان وعندما قام بنقل موقف الدراسات وتوسعة أحد أهم شوارع المنصورة وهو شارع الدراسات وإن كنت أطالب د.أيمن بالنظر فى تهيئة وتجميل ميدان سندوب لأنه ما زال بصورة سيئة وأعلم بأنه سيهتم كما عهدته. الأمر الذى لمسته فى شخصية د.أيمن هو عندما زادت حملة الهجوم غير المبرر لأشخاص أصحاب مصلحة فى تشويه الرجل لم يلتفت لها وعمل دون النظر لتلك الحملة الممنهجة وبالفعل هناك شكل جميل فى المنصورة لا تخطئه العين فشكراً د.أيمن وننتظر منك الكثير.

محمد الطرابيلى

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