بريد الوطن.. افتح الرابط وفتِّش فى القلوب

المستخدمون للمواقع الإلكترونية يعلمون ما هو الرابط الإلكترونى، فكل موقع إلكترونى له رابطه الخاص الذى يميزه عن غيره من المواقع الإلكترونية، كذلك الأشخاص لكل منهم رابطه الخاص الذى إذا ما تمكنوا من فتح رابط شخص آخر تمكنوا من التواصل معه بشكل صحيح، وهذا ما نفتقده كثيراً عند التواصل مع الآخر بالمعنى المعروف، فلكل شخص مدخله الخاص، وحينما تتعرف على الموقع الخاص بالآخر بشكل صحيح تستطيع التجول داخل عالمه بسهولة، وتتعرف على كل ما يدور بداخله مما يتيح لك التعامل معه بشكل جيد، حيث للأسف نفتقد التعرف على ماهية الأشخاص إلا بعد فوات الأوان، حينها فقط تكتشف الرابط، فأحياناً كثيرة نكتشف أنه كان بيننا مثلاً فيلسوف بدرجة قدير، وأنه كان يمتلك قدرات مميزة كانت تميزه عن بقية الأقران، وأنه يمتلك بُعداً لتقييم الأشياء بصورة مدققة، ونحن بسبب عدم توصلنا لرابطة فقدنا تحديد هويته بشكل صحيح، كذلك هناك أشخاص آخرون لديهم العديد من المواهب التى تميزهم، ولكن نظراً لافتقادنا فتح الرابط الخاص بهم نفتقد الكثير من المواهب، وأصحاب العقول المميزة الذين يتركون أماكنهم فى الحياة، ولم نتوصل لحقيقة أمره رغم أنهم يمتلكون مواهب فريدة تميزهم عن غيرهم، ونحن بكل تأكيد نمتلك الكثيرين ممن لديهم مواهب أكثر من رائعة تنتظر الاكتشاف، وذلك بفتح الربط الخاص بهم، ومن ثَم هناك كثير من الأشخاص الموهوبين ينتظرون الاكتشاف بفتح الرابط الخاص بهم.

د. ثابت غنام

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