بريد الوطن .. حل مشكلات نجع عبدالرؤوف يا محافظ الإسكندرية

نعانى نحن أهالى قرية نجع عبدالرؤوف بحى العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية من انتشار القمامة والذباب والناموس فى الشوارع، خاصة شارعى مسجد الرحمن، ومدرسة نجع عبدالرؤوف الابتدائية، كما نحتاج مكتب بريد، ووحدة صحية لخدمة المواطنين، ونطالب أيضاً بتغيير أسلاك الأعمدة الكهربائية التى لا تعمل، فتغرق شوارعنا فى الظلام طوال الليل، مما يشجع على انتشار السرقات بالمنطقة فى ظل غياب نقطة شرطة، أو انتشار دوريات ليلية كما هو الحال فى المناطق الأخرى. نناشد السيد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، سرعة التدخل وتوجيه السادة المسئولين لحل مشكلاتنا وإنهاء معاناتنا فى أقرب وقت ممكن.

عن الأهالى: عمرو سيد فهيم الصعيدى

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