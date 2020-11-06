بريد الوطن.. هوى
كتب:
بريد الوطن
10:06 ص | الجمعة 06 نوفمبر 2020
الهوى
ما رأيت البدر يوماً
مثل وجهك حين طلْ
أو رأيت النور يدنو
كى يشُقَّ ظلام ليْل
يا صباحا حين يأتى
لا ترى للشمس ظِل
تملأ الأزهار قلبى
عطرها يغشاهُ فُل
تسكن الدنيا بنفسى
من حروف العشقِ قُلْ
إنّها للقلب تغزو
عابدٌ يهواكِ ضَلْ
سامح لطف الله
يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com