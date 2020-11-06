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محمود مسلم

بريد الوطن.. هوى

كتب:

بريد الوطن
10:06 ص | الجمعة 06 نوفمبر 2020
الهوى

الهوى

ما رأيت البدر يوماً

مثل وجهك حين طلْ

أو رأيت النور يدنو

كى يشُقَّ ظلام ليْل

يا صباحا حين يأتى

لا ترى للشمس ظِل

تملأ الأزهار قلبى

عطرها يغشاهُ فُل

تسكن الدنيا بنفسى

من حروف العشقِ قُلْ

إنّها للقلب تغزو

عابدٌ يهواكِ ضَلْ

                                                                              سامح لطف الله

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