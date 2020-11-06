بريد الوطن.. هوى

ما رأيت البدر يوماً

مثل وجهك حين طلْ

أو رأيت النور يدنو

كى يشُقَّ ظلام ليْل

يا صباحا حين يأتى

لا ترى للشمس ظِل

تملأ الأزهار قلبى

عطرها يغشاهُ فُل

تسكن الدنيا بنفسى

من حروف العشقِ قُلْ

إنّها للقلب تغزو

عابدٌ يهواكِ ضَلْ

سامح لطف الله

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