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محمود مسلم

بريد الوطن.. غرق

كتب:

بريد الوطن
10:16 ص | الخميس 05 نوفمبر 2020
مستغرق فى حيرتى

مستغرق فى حيرتى

 

 

مستغرق فى حيرتى نَزِق

يحتار فى تفسيرى الورق

مستغرب من خيبتى ومعى

فى وحدتى يستغرب الشفق

أجتثُّنى فأقوم من عدمٍ

ليشدنى من ضعفى الغرق

مُلقى على الأعتاب يجرفنى

ظن من الأنقاض يرتزق

هل تلمع الأفكار فى هوسى

أم أنه الإلهام يحترق؟

أم أنّ ما فى القلب مضطرم

قهراً على الأقلام مذ شُنقوا؟

ما لى أصبُّ الصبر فى قدحى

فيفور فى وجهى ويندلق

هل من رياحٍ بى تُحررنى

من صرخةٍ بالصمت تلتصق؟

وتعيد لى ما تاه من سحبى

فمواسمى ينتابها القلق

سرب من الأشواك أسئلتى

تجتاحنى فيجيبنى الأرق

لو أن للأحلام منفعةً

ما خُصصتْ للنوم يا حذقُ

لله درّ الحزن يدهشنى

حتى بما يصطادنى.. لبِِقُ

                                                                      ريم فائز الضمان

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