بريد الوطن.. غرق
كتب:
بريد الوطن
10:16 ص | الخميس 05 نوفمبر 2020
مستغرق فى حيرتى
مستغرق فى حيرتى نَزِق
يحتار فى تفسيرى الورق
مستغرب من خيبتى ومعى
فى وحدتى يستغرب الشفق
أجتثُّنى فأقوم من عدمٍ
ليشدنى من ضعفى الغرق
مُلقى على الأعتاب يجرفنى
ظن من الأنقاض يرتزق
هل تلمع الأفكار فى هوسى
أم أنه الإلهام يحترق؟
أم أنّ ما فى القلب مضطرم
قهراً على الأقلام مذ شُنقوا؟
ما لى أصبُّ الصبر فى قدحى
فيفور فى وجهى ويندلق
هل من رياحٍ بى تُحررنى
من صرخةٍ بالصمت تلتصق؟
وتعيد لى ما تاه من سحبى
فمواسمى ينتابها القلق
سرب من الأشواك أسئلتى
تجتاحنى فيجيبنى الأرق
لو أن للأحلام منفعةً
ما خُصصتْ للنوم يا حذقُ
لله درّ الحزن يدهشنى
حتى بما يصطادنى.. لبِِقُ
ريم فائز الضمان
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