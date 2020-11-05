بريد الوطن.. غرق

مستغرق فى حيرتى نَزِق

يحتار فى تفسيرى الورق

مستغرب من خيبتى ومعى

فى وحدتى يستغرب الشفق

أجتثُّنى فأقوم من عدمٍ

ليشدنى من ضعفى الغرق

مُلقى على الأعتاب يجرفنى

ظن من الأنقاض يرتزق

هل تلمع الأفكار فى هوسى

أم أنه الإلهام يحترق؟

أم أنّ ما فى القلب مضطرم

قهراً على الأقلام مذ شُنقوا؟

ما لى أصبُّ الصبر فى قدحى

فيفور فى وجهى ويندلق

هل من رياحٍ بى تُحررنى

من صرخةٍ بالصمت تلتصق؟

وتعيد لى ما تاه من سحبى

فمواسمى ينتابها القلق

سرب من الأشواك أسئلتى

تجتاحنى فيجيبنى الأرق

لو أن للأحلام منفعةً

ما خُصصتْ للنوم يا حذقُ

لله درّ الحزن يدهشنى

حتى بما يصطادنى.. لبِِقُ

ريم فائز الضمان

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