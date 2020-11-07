بريد الوطن.. من أنت؟ ومن تكون؟ وماذا تريد؟

عندما تزورك أفكارك الهدامة وتحاصرك ليلاً ونهاراً وتهيمن عليك نتيجة التطور الذى تمر به فتصبح مشاعرك خارج السيطرة، ستجد نفسك مسلوب الإرادة مسحوباً من يدك إلى حيث لا تريد، فترى نفسك أسيراً فى دوامة الرعب والأوهام والمحاكمات القاسية لذاتك، فتنسى من أنت؟ ومن تكون؟ وماذا تريد؟

لا تقلق بشأن مخاوفك وما تحمله من إزعاج، فهى أشياء عابرة لا تلبث أن تذهب وتزول ما دمت فى نطاق التحكم فيها.. حافظ على توازنك النفسى حتى لا تقودك مخاوفك فتصبح كالقطيع السارح فى المراعى..

انفض عنك غبار الأفكار التى تقيدك وتجعلك تنفصل عن الحياة وتنقطع عن التواصل مع تفاصيل الكون العظيمة، ابحث عن الطاقة المتدفقة المتناغمة بالتأمل والتدبر والتفكر سيمنحك هذا اتصالاً مباشراً عميقاً لتتحد وتتوحد مع ذاتك بقوة البصيرة والإيمان حتى تسطيع الرؤية بوضوح فتجد نفسك نقياً وحارساً أميناً على حياتك.

استنشق هواء النعم ليملأ قلبك ووجدانك بالنقاء حتى تستشعر السعادة تتدفق إلى أعماقك. فمن أسوأ ما نمر به ومبعث شقائنا أن نفقد الإحساس بالنعم عندما لا ندرك فى أقدارنا إلا الحزن والتعاسة ولا ننتبه للإشارات الربانية العظيمة المحيطة بنا والتى تبقى معنا وتدعمنا.

عصام كرم الطوخى

خبير تنمية بشرية

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