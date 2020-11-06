قبل ساعات من عملية الاقتراع.. "رئاسة طلخا" تتفقد اللجان

راجعت رئاسة مركز ومدينة طلخا تعليمات الأمن والسلامة بجميع اللجان الفرعية بنطاق المركز، قبل ساعات من انتخابات مجلس النواب تنفيذاً لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتوفير كافة سبل الدعم المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية .

وتفقد محمد أمين، رئيس مركز ومدينة طلخا، الاستعدادات النهائية باللجان الانتخابية وراجع جاهزيتها لاستقبال الناخبين على مدار يومي الاقتراع.

وتابع رئيس المدينة أعمال التطهير التي جرت في اللجان الانتخابية، وتأكد من توفير جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وتوافر مصادر الإنارة البديلة في كل لجنة فضلًا عن التأكد من استعداد غرف العمليات بالوحدات المحلية والقرى التابعة.

وشدد الدمرداش على رؤساء الوحدات القروية باستمرار المتابعة الميدانية بجميع اللجان الانتخابية بكافة القرى التابعة، وتذليل كافة العقبات لضمان سير عملية الانتخابات، وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقرات الانتخابات.

وأوضح أن تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية شددت على توفير كافة الإمكانيات والإجراءات التي تضمن نجاح عمليات الاقتراع وتذليل العقبات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة وشفافية.

وتضم دائرة طلخا مركزي" طلخا ونبروه" ويتنافس فيها 46 مرشحا ومخصص لها مقعدين بمجلس النواب، ومن بينهم 6 مرشحين يتنمون لأحزاب وهم " الاتحاد، ومستقبل وطن، والمؤتمر، وحماة وطن، والوفد الجديد، و40 مرشحا مستقبل، وبها 5 مرشحات ، و41 مرشحا.

يذكر أن محافظة الدقهلية بها 10 دوائر ويتنافس بهم 351 مرشحاً، على 21 مقعداً فردياً، ويبلغ من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم ، 4 ملايين و352 ألف و87 ناخباً، وتضم 699 مركزاً انتخابياً، و1426 لجنة فرعية، وفي القائمة تقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولي التي تتكون من 100 مقعد، ومخصص لها 17 مقعداً موزعة على 6 محافظات، وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، ويتنافس عليهم قائمتين وهما "القائمة الوطنية في حب ومصر" و"قائمة تحالف المستقلين".