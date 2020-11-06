مصادر: والدة الطفل المتوفى بسبب التعذيب هاربة من المراقبة

قالت مصادر أمنية بالبحيرة، إن والدة الطفل الذي لقي مصرعه بعد تعرضه للتعذيب تُدعى "ميادة م. أ" 37 عامًا، خرجت من السجن بعد أن قضت عقوبة حبس ٣ سنوات، بتهمة قتل والدتها بمساعدة زوجها الذي يواجه عقوبة السجن المؤبد، وأكدت المصادر أن الأم هربت من المراقبة منذ شهر يوليو الماضي، وظهرت أمس بصحبة ابنها بمستشفى كفر الدوار المركزي.

وادعت الأم أن ابنها تعرض لوعكة صحية وإغماء، وحاولت مغادرة المستشفى قبل توقيع الكشف الطبي عليه، وهو ما انتبه له الأطباء، واكتشفوا آثار التعذيب على جسده، وحاولوا إنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرا بجراحه.

كان طفل 5 سنوات لقي مصرعه، اليوم، بمستشفى كفر الدوار المركزي، إثر تعرضه لتعذيب وضرب مبرح، على يد والدته التي خرجت من السجن بعد عقوبة قضتها بتهمة قتل أمها بمساعدة زوجها، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، التي أمرت بعرضها على الطب الشرعي.

يذكر ان مستشفى كفر الدوار المركزي، استقبل الطفل "مصطفى ك.ع" 5 سنوات، بصحبة والدته التي ادعت أنه تعرض لحالة إغماء، وحاولت مغادرة المستشفى قبل توقيع الكشف الطبي عليه، إلا أن أطباء قسم الاستقبال لاحظوا آثار تعذيب على جسد الطفل، وأبلغوا الجهات الأمنية على الفور، وجرى التحفظ على الأم لحين وصول التقرير النهائي من الطب الشرعي.

وقالت مصادر طبية، إن التقرير الطبي الأولي للطفل أفاد بوجود آثار جروح بالوجه والساعد الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وخلع ظفر باليد اليسرى ووجود جروح دائرية بالجسم نتيجة إطفاء سجائر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.